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【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／無法比較的月亮

2025/07/08 05:30

◎周書毅◎周書毅

◎周書毅

在德國將近三個月時間，已接近尾聲，一直在思考幾件事：關於身分認同與國家認同感。可能因為保持了一點距離，雖然每日都會關切台灣新聞，也漸漸發現一些過去不曾有的觀看角度。比如，台灣是否不需要那麼熱愛報導「第一名」，或說，不一定要受到國際認可才是好。在德國，很罕得聽到哪位德國人在台灣拿了某樣第一、而「走入國際」。是因為台灣幅員比較小嗎？還是因為台灣需要更多自我認同，才能找到在島嶼或島嶼之外的自信？這段日子，我開始詢問不同人，對於自己出生地的自我認同，是否帶有正面力量，或更多的是矛盾與懷疑。

小時候常常聽到「外國的月亮比較圓」，似乎意指某種「崇洋媚外」，而且不只是在台灣會聽到，講華語的地方都有類似說法。所謂「外國的月亮」究竟指哪一國？值得我們深思。我們是否能從自己土地的脈絡去建立起自己的信心，而不需要因為在別國受到矚目，台灣人才願意投注目光？特別是此刻社會上許多層面都已進入西化與全球化，台灣要如何找到自己的定位？我們真的了解自己的歷史嗎？

媒體上開始出現「台灣之光」四字，大約是第一次政黨輪替之後。2005年後，隨著體育競賽在海外所獲得的成就，這個稱號被擴大，更有多家媒體製作「台灣之光」專題，百分之九十九點九都是報導海外獲獎者。那麼，留在台灣本地發展的，是否能稱為台灣之光呢？有社會學者研究認為，「台灣之光」的稱謂與台灣主體的定位不明確有絕對關係，更受到本土化的認同影響。每當有台灣人在海外獲得成功，並有國際新聞報導時，就會用這個詞彙來彰顯個人與國家認同。這看似是從國際角度切入的結果，但什麼是國際？是以歐盟國家為主的國際？以美國為主的國際？或是以東南亞為主的國際？還是只要離開台灣就是國際？這其實與台灣內部國族主義有關，也與台灣這些年來一直無法進入國際組織與尚未獨立有很深的關聯。才會期望透過外界肯定，來看見台灣的好――但這是否也是一種無法自我肯定的結果呢？

台灣長年受到中國的打壓，以致無法參與許多國際組織，如世界衛生組織、國際刑警組織等，甚至，在獲得美國等國家支持下仍然無法成功加入。但即便如此，台灣仍是獨立地運轉著，一直不停透過各種方式證明這座島嶼的價值，包括民生建設、教育與健康保險制度等，都是一個相當完善、發展先進的國家，在科技與文化藝術的軟實力上，無論在海外或本地都有很好的表現。只是外國的月亮，仍深深影響著島嶼的發展――什麼是國際？什麼是在地？其實，放下比較，用心累積，哪裡都是最美好的舞台。有人說：愈在地、愈國際。期盼台灣人除了看見在海外功成名就的「台灣之光」，也能好好觀看、支持、分享在地的風景，用心凝望自己的月亮。

全世界的月亮其實是同一個，只不過人類的比較心，區分了明暗。●

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

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