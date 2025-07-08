【自由副刊】 陳昌遠／資訊病

◎陳昌遠

◎陳昌遠

每次失眠我會用電視打開YouTube，點一則影片，任演算法隨機跳躍。異世界動畫、泛科學、怪談、政論、THE FIRST TAKE、平價奢華對決、旅遊、房產、劇情解說。演算法看你吃下一種片型，就餵你更多類似的。看多了，就進入資訊麻痺狀態，獲得睡眼惺忪。

業配廣告最為幫助入睡，只因做得再綜藝，也改變不了我很窮這件事。我曾多次遇到長達一小時以上的股票節目，以為是跳到財經片型，一瞥右下角，顯示為廣告，甚震驚：「竟然整個節目可以變成一則廣告來播！」因為不干涉演算法，就不切掉，繼續看，十分鐘就睡著了。

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有次又看到睡著，夢到自己掃QR碼輸入折扣碼然後刷卡大買線上課程，為此驚醒，拿起手機再三確認有無刷卡紀錄。就在這時，電視裡的股票老師說：「現在買正是時候！」●

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