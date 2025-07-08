【家庭plus．食禪】共享蔬食美好生活

圖／達志影像

文／張慰慈

關於吃素這件事，我從不把它當成進入修行的門檻，也不喜歡用戒律來談，但它的確是一種值得推崇的生活方式和態度。更重要的是，這不光指佛教徒，而是適用於所有想為地球生態盡一份心力的朋友。

我自己也經過一段很長的心路歷程，才慢慢養成素食習慣。即便現在，若與友人同行，為了不給人添麻煩，我這個以蔬食為主的人，依然能用很多不同方式來圓滿一餐。重點是，關於「吃肉」這件事，我早已不再有任何欲望或念想，這是最大的轉變。

請繼續往下閱讀...

有一次，兒子休假回家，剛好那天他施打了第二劑疫苗。據他說，果真比第一劑的反應大些。為了慰勞他，我當晚做了他最愛吃的紅燒豬尾。菜一上桌，他胃口大開，馬上狼吞虎嚥。一轉眼，那一小鍋由他獨享的燒肉眼看就要見底。最後一塊尾巴尖，他夾在筷子上，反覆看了好久，卻一直沒入口。

我好奇地問：「怎麼了？」他說：「這尾巴尖形狀完整地呈現，看了聯想起來，著實心裡有些不忍。」我微微一笑：「你有吃素的種子喔！」他有些不解地追問：「種子？是啥意思？」

「那種子就是慈悲呀！當你不忍心時，那個升起的心念，已經大過口腹之欲許多，那麼，當這顆慈悲心升起時，心裡自然就有了一塊更柔軟的地方。」他點點頭，表示同意，又接著問：「媽媽的意思是，有一天我會自然而然地吃素？」

這回換我點頭：「這一點也不奇怪呀，而且這是你自己經歷的過程，順著自己的真心走下去，會形成一種溫暖又強大的能量喔！」我認真地給他鼓勵。

自小，我對孩子的教育基本上都是用引導的方式，循循善誘、從做人處事下手，再加上自己以身作則，從不強押著他按照我的方式行走。奇妙的是，最後我們總是會在相同的價值觀裡，去面對這個世間的種種面貌，這一點，我一直很感恩，也很感動。在品德培養上，他一直沒讓我操太多心。我深信「溝通」──用好好說話的方式，彼此尊重不同的意見，最後都能皆大歡喜。

每個人來到這個世界，都會經歷不同的因緣，若能處在好因緣裡，最重要的是感恩，而不是覺得高人一等，這是我常提醒自己與孩子不要忘記的事。我們若有慈悲心，受惠的終究是自己，因為不起煩惱，生活當然自在。

一份真正好吃的蔬食，不該是用醬料來欺騙味覺，當然也不能只用白水燙煮這樣偷懶的方法而成。秉持著心裡食蔬的慈悲初衷，用心投入在不同層次的烹飪工序上，端出來的菜肴淡而有味，就會有很美的用餐心情。（作者集結「食禪」專欄，新書《無肉之歡》寶瓶文化上市中。）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法