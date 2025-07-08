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【家庭plus．香草隨食札記】皇宮菜 滑潤解暑熱

2025/07/08 05:30

皇宮菜分為紅梗與綠梗兩個品種，各有風味。皇宮菜分為紅梗與綠梗兩個品種，各有風味。

文、圖／蔡以倫

盛夏時節，萬物煩躁，人也躁動。這時候，園裡有一種蔓生蔬菜，悄悄展開綠葉，迎著烈日茁壯，它叫「皇宮菜」，學名落葵。

它源於印度，已有兩千多年栽培歷史。不畏炎熱，在酷暑中顯得神清氣爽。和許多夏季蔬菜相比，它病蟲害少，較無農藥殘留疑慮，是極為友善的綠色食材。即便種在陽台盆器，也能爬藤生長，自成一片綠意。

皇宮菜葉片肥厚柔軟，入口滑順，帶有接近木耳的黏稠感，初嘗時會驚訝於它的口感，故也稱為「木耳菜」。「皇宮菜」名稱，是台灣獨有稱呼。聽來尊貴又神祕，彷彿真曾被宮廷御膳所用，實則是農業推廣中的巧思，為平凡蔬菜添上詩意光環。

它不只是蔬菜，更是一株有變色魔法的植物。花期苞片會從青轉紫，鮮紅如胭脂。古代中國，豔麗苞片曾被用做天然染料，也是女性腮紅來源。種子成熟後，裡頭的白色胚乳可曬乾磨粉，加入蜂蜜成糊，古人拿來敷面，是古早味天然美容聖品──清涼、滋潤、收斂，既實用又溫柔。

從內服到外用，皇宮菜價值遠超想像。它含有豐富的鈣、鐵、維生素C與多醣體，能強健骨骼、保護腸胃，也有助於降低膽固醇與血壓。然而，有些人初食後會腹瀉，其實是因其富含多醣，不易被完全吸收，反倒促進腸道蠕動，適量食用便無妨。

菜市場常見皇宮菜分為紅梗與綠梗兩個品種，紅梗富含花青素，色澤豔麗；綠梗則脆嫩清爽，各有風味。無論麻油薑絲快炒，或是汆燙後簡單沾醬，消暑滑潤，深得我心。

皇宮菜，既是土地的贈禮，也是時令的智慧。當夏日高溫令人身心倦怠，一盤滑潤的皇宮菜，或許正能喚回身體的節奏與清爽的心情。（作者為淡水香草街屋主人）

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