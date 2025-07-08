【家庭plus．生活大補帖】笑看過去 繼續向前

笑看過去 繼續向前

文／梓萱

人們常說要懂得向前看，這話是沒錯，但我卻覺得能夠笑著回頭看過往，也是很重要的。

如果動不動就讓不時浮現在腦海裡的回憶打擊、困擾著自己；動不動就苛責自己，覺得自己當初太傻、太笨，做了錯誤的選擇，老不由自主地活在悔恨裡，不是很大的精神內耗嗎？

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與其如此，倒不如學著感謝與擁抱過往的自己，相信那些相遇與體驗是值得、有用的，也正是因為曾經的那些經歷，而讓自己明瞭自己的不足與缺乏，知道自己的脆弱與盲點，並知道如何去改正與進步，這就是成長。

有的時候，想要繼續向前，還得學會和自己的過去和解，並能夠笑著回顧過去的種種，如此才能真正出發，前往更高的地方，繼續向前邁進呀。

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