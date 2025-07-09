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【藝術文化】FOCASA「身體藝術節」前進花蓮 攜手在地團隊用節奏打開感官

2025/07/09 05:30

首次進駐花蓮的V9馬戲篷，將邀請民眾一起用身體探索自然。（記者凌美雪攝）首次進駐花蓮的V9馬戲篷，將邀請民眾一起用身體探索自然。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕FOCASA馬戲團的「V9馬戲篷」將首度降落花蓮，於7月19至27日期間，在花蓮文化創意產業園區開展一個為期2週的「身體藝術節On_Body Arts Festival」，結合藝術、設計、運動、音樂與生活風格，邀民眾一起用身體探索自然，用節奏重新打開感官。

FOCASA馬戲團在「身體藝術節」宣告記者會演出。（記者凌美雪攝）FOCASA馬戲團在「身體藝術節」宣告記者會演出。（記者凌美雪攝）

「身體藝術節」獲文化部及所屬台灣生活美學基金會支持，昨（8）日在台北舉辦宣告記者會，FOCASA馬戲團團長林智偉表示，到花創的第一印象，就是看到身後的山給了很大的靈感，所以這次以「山」為主題，「My Body Is a Mountain」，「讓花蓮這塊土地成為我們的『靠山』。這是我們第一次來到花蓮辦活動，也是第一次帶著我們的馬戲篷來到花蓮，期待帶給大眾不一樣的體驗。」

「身體藝術節」啟動儀式，左起文化部政次王時思、部長李遠、FOCASA團長林智偉、生美基金會董事長彭俊亨。（記者凌美雪攝）「身體藝術節」啟動儀式，左起文化部政次王時思、部長李遠、FOCASA團長林智偉、生美基金會董事長彭俊亨。（記者凌美雪攝）

文化部長李遠則表示，FOCASA馬戲團進步得非常快，今年3月他們在台南打造的「幾米馬戲樂園」，雖然地點有點偏僻，但27場演出全部完售，表示這個團隊可以靠賣票走進地方。至於花蓮的「身體藝術節」，「我猜又是一個史無前例的動員，」李遠說，「那麼長的時間，而且跟在地的團體一起投入，這個難度很高。」李遠對FOCASA說，文化部在花創設立了AI流行音樂基地、繪本故事館等，為花蓮提供了一個嶄新的文化場域，「非常感謝你們去表演，也預祝成功。」

做為首屆「身體藝術節」，策畫內容包括11大展區、5大活動類型（馬戲、派對、5感瑜珈、跑酷、市集等）。最吸睛亮點當然是首次進駐花蓮的「V9馬戲篷」，以山形帳棚造型與自然融合，成為藝術節地景裝置之一。FOCASA將於帳篷內進行兩個售票演出，包括風格鮮明的親子當代馬戲《潘朵拉的盒子》，以及馬戲藝術家宋佳政將在《鈴聽奇幻書店》中，透過聲音與物件展演，帶領觀眾穿越書頁進入魔法世界；帳外則展開街頭雜耍演出與互動工作坊，讓藝術走出劇場、與自然共舞。

7月19日的開幕派對《踏響大地》將由身體療癒引導者太陽公主派蒂，帶領觀眾透過呼吸與律動喚醒內在節奏；緊接著由來自花蓮、去年曾獲邀於巴黎文化奧運演出的阿美族DJ汝妮DUNGI（Dungi Sapor），融合原民古調與電子節拍，打造一場直達靈魂的聲音派對。

藝術節期間演出陣容，還包括台玖線樂團（Sıva 9 Band）、Mr.YES小丑劇團、金爸獨輪、Happy Curly、空中曼舞瑜珈等多組風格鮮明的創作者，從當代馬戲、音樂節奏、聲音實驗到親子互動等。詳詢FOCASA臉書粉專。

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