瓦迪蒙舞團《愛麗絲書中奇幻冒險》現代視角舞出少女愛麗絲內心成長

瓦迪蒙舞團《愛麗絲書中奇幻冒險》以極富層次的肢體語彙，細膩刻畫青春期少女愛麗絲的內心成長與女性自覺。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營獨家鉅獻英國雅絲敏．瓦迪蒙舞團《愛麗絲書中奇幻冒險》將於8月8至10日全台首演，改編自經典童話故事，演出舞台將化為巨大旋轉書本，透過7位舞者精湛演出，結合燈光、投影與音樂，引領觀眾一同墜入神祕「兔子洞」，展開一場奇幻旅程。

7名「愛麗絲」同時登場的獨特編排，深刻映照出現代青春期少女，在成長道路上可能經歷的孤獨與內心掙扎。（衛武營提供）

衛武營表示，雅絲敏．瓦迪蒙被譽為「國際編舞鬼才」，作品以豐沛想像力、深刻幽默感與極具爆發力的肢體劇場風格聞名，更以獨特敘事手法與情感張力，長年耕耘於肢體與劇場的交界。這次《愛麗絲書中奇幻冒險》中，並非僅單純復刻經典，而是以現代視角重新詮釋19世紀童話多重隱喻，細膩刻畫青春期少女愛麗絲的內心成長與女性自覺。

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舞台上7名舞者以極富層次與情感穿透力的肢體語彙，演繹主角在每個時刻所面臨的選擇，如愛麗絲與自我影子共舞、時而巨大或渺小的身體意象，或是7名「愛麗絲」同時登場等獨特編排，深刻映照出現代青春期少女，在成長道路上可能經歷的孤獨、內心掙扎，以及對自身力量的探尋。

《愛麗絲書中奇幻冒險》自2022年於英國首演以來，獲國際媒體一致讚譽，英國權威媒體《衛報》指出，「看見時間、選擇、懊悔、政治、愛和失去—所有關於生命的種種在因果中開展。」對生命的深刻洞察從舞台設計巧妙呼應，舞台上巨大旋轉書本是時間流逝的具象，隨著每一次書頁翻飛，既是人生境遇轉換，更象徵時光不可逆轉的本質。

雅絲敏．瓦迪蒙舞團首次來台，同步推出限時限量《愛麗絲夢遊VR》體驗，持票觀眾可免費報名參加，坐進旋轉座椅、戴上VR頭顯，隨著3D環繞音效，跟隨愛麗絲成為瘋狂茶會座上賓，進入怪誕驚奇的虛擬世界。

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