【自由副刊．在我們的時代，我書寫．9之1】 朱國珍／做個結實的無花果樹

圖◎吳孟芸

編輯室報告：

去年本刊首度策畫【在我們的時代，我書寫】專題，邀請不同世代寫作者，分享在當今之世仍執著書寫的理由。今年再度邀請朱國珍，王姿雯，黃崇凱，湖南蟲，楊隸亞，楊富閔，古乃方，陳柏煜，王仁劭等九位林榮三文學獎歷年得獎者，誠摯、慷慨、深情地說出對書寫的信念。即日起陸續刊出，敬請鎖定閱讀。

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◎朱國珍 圖◎吳孟芸

眼睛動過視網膜裂孔雷射手術之後就懸浮著一層薄翳，一公尺以外的物件全都蒙上一層毛玻璃，加上左右眼視差四百度，這下子看什麼東西都模糊。

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彷彿與這個世界保持距離似的。

這幾年的生活也確實如此。因為看不清楚只能專注於聽力，偏偏入耳之聲又多是噪音，只好關機。如此一來，「眼、耳、鼻、舌、身、意」，六根應該有兩根可以變清淨。

這當然只是調侃。3D科技帶來那麼多好玩的新鮮事，怎麼可能二根清靜。眼翳只是讓我的視覺疲倦容易遠離人群，真空似地接受擦身而過的漂浮物。這與勇氣無關、與逃避無關、與社恐無關。這只是一種選擇。

就像鄧不利多對哈利波特說：「我們的選擇，比我們的能力，更能展現出真正的自我。」

就像作家汪曾祺說：「我事寫作，原因無他；從小到大，數學不佳。」

我選擇喜歡文字，因為它總能帶給我純粹的快樂。即使知道寫壞了，也不曾憤怒或焦慮。那些不夠完美的作品，就像素顏宅在家的女人，可以慵懶地窩上七天不出門；如果必須會客，也能坦然面對「最真實的我」。

某次文學獎評審，一位學生對我的評語提出異議，引發一場小小的論戰。平心而論，那篇作品的完成度不高，我只是誠實地說出我看到的問題。

寫作好比蛋炒飯，關鍵不在於先炒蛋還是先炒飯，而是從米源、蛋種、蔥品、都要精挑細選。基本功扎實，再因風土民情加入櫻花蝦、鹹魚粒或鳳梨，最終完成美食家逯耀東所說：「炒得粒粒晶瑩，蛋散而不碎。」或唐魯孫筆下「潤而不膩，透不浮油」的極品。

學生的勇氣也讓我想起很久以前，我在清華大學念書時，第一次參加月涵文學獎小說組競賽的經驗。

過去從沒寫過小說的我，懷抱著強烈新鮮感與好奇心去旁聽決審會議，席間老師們紛紛發表真知灼見，不斷出現鄉土文學、魔幻寫實、現代主義這些陌生詞彙讓我緊張又刺激，努力想要接住這些直向天空飄去的彩色氦氣球。正當我自以為陶醉在文學理論的殿堂時，其中一位來自頂大的教授最終論斷我的作品：「這就只是一個言情小說寫手的材料。」

我的寫作可能是受到詛咒才認真開始。

估計當時應該是嚇傻了所以留到最後，聽著首獎被盛讚為鄉土文學代表作，隔年我便以外婆家偏鄉的故事寫出〈娜姬．我的愛〉，卻敗給都會魔幻寫實，只得到第二名。畢業前夕最後一搏，把城市打工經驗結合胡思亂想寫出與身分認同有關的〈尋找楊淑芬〉，終於獲得第五屆月涵文學獎小說組首獎。那年散文也拿了冠軍，只是寫什麼已經想不起來。我之所以記得篇名是因為我仍保留其中一本得獎文集，1990年由外語系楊敏京教授提筆作序。如今我想在母校官網找尋更多的答案，沒料到數位校史館也在公開徵求散佚的前十屆《月涵輯》，相當於史前遺物。

幸運這種事情在希臘神話裡通常要藉助女巫或神力才能實現，例如取得金羊毛的伊阿宋。詛咒也同樣來自於此。

1996年，美國最高法院大法官露絲．巴德．金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）主筆具有劃時代意義的「美國訴維吉尼亞州案」判決書。這份里程碑式的判決裁定，由州政府資助的維吉尼亞軍事學院不得基於性別原因拒絕錄取女性學生。這項裁決成為美國性別平等史上的重要轉捩點。

同年，美國經濟穩健成長，GDP達八萬億美元，占全球總量四分之一，人均約三萬美元。低失業率、網際網路興起、股市表現強勁、標普500指數穩定上漲。女性可憑藉專業能力賺取優渥薪資，實現經濟獨立。

於是，在華爾街金融業工作的朋友告訴我：「如果一個單身女子走進紐約曼哈頓的酒館，獨自坐在吧檯，點一杯長島冰茶，妳知道那代表什麼意思嗎？」

我搖搖頭表示不知道。朋友說：「這意味著她來尋找一夜情。」

為什麼是長島冰茶？血腥瑪麗不好嗎！朋友笑我是個不喝酒的書呆子，並解釋這款雞尾酒因為混合八種基酒，容易醉倒，最適合性暗示。

這些線索再度刺激我的想像力，將當時的社會運動、政經發展、情欲自主甚至社會福利制度的荒謬結合在一起，以極簡風格寫出〈夜夜要喝長島冰茶的女人〉。

美狄亞的神奇藥膏這次讓我收到時報文學獎入圍通知，並告知得獎名單將在頒獎典禮公布。

我還沒決定是否出席頒獎典禮，就在報紙上看到某教授執筆的決審意見，標題是〈新人類小說宣言〉：「受到當前新媒體的影響，新人類作家耳濡目染的是圖像思考邏輯，而不是文字思考邏輯，也不想採取深刻扎實的描繪（thick description）去勾勒小說情境。」（民國85年12月16日《中時．人間副刊》）

重讀評審意見，姨母笑自己年輕時也曾被當做「新人類」。只是三十年光陰飛逝，當年被教授嫌棄作品不夠「厚描」，如今短影片當道，圖像思維蔚然成風，這份特質非但未曾消褪，反而愈發鮮明，人人追求的爆款流量都在錙銖必較黃金三秒和五秒完播率。不禁自問：當年的前衛，究竟是引領時代的先驅，抑或是個人停滯不前的印記？

1996年，距離解嚴之後還不到十年。正是風起雲湧的覺醒時代，人們學會抬頭，聲音不再顫抖，夢想開始奔跑。

於是，博學多聞的決審教授又寫出：「性交後女人把男人的精液抹在臉上，作者的靈感顯然來自成人電影的噱頭。」

那時候，行政院新聞局還在管制「猥褻出版品」，一天到晚槓上大法官釋憲。想要看成人電影只能去錄影帶店的祕庫租借，還得跟老闆混得夠熟才有通關機會。我只是個喜歡生物學的女生，根據書本描述雄性動物的生殖腺分泌有機流質，其中含有蛋白水解酶以及果糖等成分，加上家傳蛋白敷臉祕方的經驗，經過推理寫成小說情節。

被貼上A片看太多的標籤，讓我感覺像是那個被美狄亞親手斬斷命運的無辜孩兒。不過，我的偶像海倫．凱勒在無光無聲的世界裡仍能鑄就傳奇，我只是玻璃體退化而已何苦發牢騷。更何況，重讀上個世紀自己創作的小說結語，再對照21世紀的世界局勢，突然發現詛咒有可能成為祝福，因為虛構的未來竟然成真：「據說亞維儂後來致力經商，成為富可敵國的經營之神，她以強而有力的資本從事跨國際領導，讓21世紀的國際角力從武器競賽轉變為金融戰爭；她要滅亡一個國家只需要抽走當地的所有資金即可達到毀滅的目的。」

讀與寫之間，文字始終是黑夜裡的微光，它穿越現實迷霧，預言尚未抵達的真相。而故事，早已知曉我們尚未察覺的遠方。

喬治．桑德斯說：「我們活在一個退化的時代，被輕浮、膚淺、綑綁著特定利益、且又散播太快的資訊所轟炸。我們即將在這樣的世界裡度過好一段時間，在這喧囂中，不免想起20世紀俄國短篇故事大師伊薩克．巴別爾所說：『沒有什麼比一個落在正確位置的句號，更能貫穿人心。』」

眼翳可能讓我暫時找不到句號的正確位置，然而依靠文字帶給我純粹和簡單的快樂，我相信〈馬爾谷福音〉裡枯萎的無花果樹必定結實累累，讓所有人坐在樹蔭下乘涼。

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■朱國珍，獲第十二屆（2016）林榮三文學獎散文獎首獎，第十一屆（2015）林榮三文學獎新詩獎首獎。1967年生，東華大學創作與英國文學研究所藝術碩士。曾任職主播、記者、主持人。著有散文《Dear小壯丁》、小說《古正義的糖》。

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