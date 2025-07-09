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【自由副刊】 白靈／戲外戲 － 《艋舺》散場後那晚

2025/07/09 05:30

◎白靈◎白靈

◎白靈

電影剛散

艋舺夜色尚未謝幕

走出戲裡布景的整排商家

遲遲未收工

紙金老店的八仙桌仍佇立

三百年古街一角

一位自戲中走出的兄弟

指間煙霧繞過我髮梢

我分不清 自己是觀眾

還是將走成一件 道具

祖師廟前 有人在換景

旗幟緩緩收起高懸的夜空

蹲伏的石獅剛抹上新粉

牆邊貼滿「角頭徵人」的小紙條

真假未明 或是劇中伏筆

蚊子從長巷深黑處走來

嘴裡啃著雞腿 說：

「你不是艋舺人，

你只是個觀眾！」

我退後幾步

踩入一灘紅

以為是血

細看竟是霓虹的倒影

妓女在巷口牆邊搖著蒲扇

「兄弟？還是戲子？」她問我

我不敢回答

怕一啟唇

燈就暗了 我就入戲

忽見和尚走過地藏王廟前

香爐的煙將他剪成兩半

一半說：義氣

一半說：生存

廟門突然闔上

像舞台準備打板

我開始奔跑

在變景的青草巷中閃躲

土角厝在左 廟口在右

而我 只是想尋找一個……

一個出口

Geta的影子浮映牆上

戲裡他死過一次

戲外竟仍存活

我摸摸胸口

尚未中彈

或許只因 輪到我時

夜 已太深

艋舺緩緩旋轉

恍惚是一座不斷換景的城

我被困在中場與

謝幕之間

穿越躺滿流浪漢的公園時

我不確定 是夢中未醒

或仍清醒著

只不願讓戲 太早落幕

■註：蚊子、和尚、Geta，均電影《艋舺》中角色名字。

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