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【自由副刊】 白靈／戲外戲 － 《艋舺》散場後那晚
◎白靈
◎白靈
．
電影剛散
艋舺夜色尚未謝幕
走出戲裡布景的整排商家
遲遲未收工
．
紙金老店的八仙桌仍佇立
三百年古街一角
一位自戲中走出的兄弟
指間煙霧繞過我髮梢
我分不清 自己是觀眾
還是將走成一件 道具
．
祖師廟前 有人在換景
旗幟緩緩收起高懸的夜空
蹲伏的石獅剛抹上新粉
牆邊貼滿「角頭徵人」的小紙條
真假未明 或是劇中伏筆
．
蚊子從長巷深黑處走來
嘴裡啃著雞腿 說：
「你不是艋舺人，
你只是個觀眾！」
．
我退後幾步
踩入一灘紅
以為是血
細看竟是霓虹的倒影
．
妓女在巷口牆邊搖著蒲扇
「兄弟？還是戲子？」她問我
我不敢回答
怕一啟唇
燈就暗了 我就入戲
．
忽見和尚走過地藏王廟前
香爐的煙將他剪成兩半
一半說：義氣
一半說：生存
廟門突然闔上
像舞台準備打板
．
我開始奔跑
在變景的青草巷中閃躲
土角厝在左 廟口在右
而我 只是想尋找一個……
一個出口
．
Geta的影子浮映牆上
戲裡他死過一次
戲外竟仍存活
我摸摸胸口
尚未中彈
或許只因 輪到我時
夜 已太深
．
艋舺緩緩旋轉
恍惚是一座不斷換景的城
我被困在中場與
謝幕之間
．
穿越躺滿流浪漢的公園時
我不確定 是夢中未醒
或仍清醒著
只不願讓戲 太早落幕
．
■註：蚊子、和尚、Geta，均電影《艋舺》中角色名字。
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