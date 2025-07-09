自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 王文美／檔案的平行宇宙

2025/07/09 05:30

◎王文美◎王文美

◎王文美

一次恍神誤將存滿檔案的磁碟機格式化，核爆按鈕啟動瞬間，多年的記憶頃刻灰飛煙滅，只餘我原地石化，無法言語。

兵荒馬亂過後，靠著復原軟體的協助，檔案找回了大半。可惜有的丟失路徑，有的遺落名字，有的徒具空殼，有的面目全非，必須一一揣測，推敲開啟的程式密碼，才得以指認。

而無法釋懷的，是那些毀損無法辨識無從恢復的檔案，它究竟是什麼？那一連串外星文字亂碼喻示著什麼曾經？失去的，是天上白月光，是胸口硃砂痣，愈求之不得，愈心癢難耐。而我連失去了什麼都無從得知，好像記憶斷片的老者，生命空了一大塊，只記得自己忘了，卻連忘了什麼都忘了，霧濛濛的人生。

還有許多檔案似曾相識，卻恍如隔世，似撞見不同時空的複製分身。那是企畫或文章在研擬過程中分岔出的不同想法，在篩選過後被刪除，被覆蓋。明明早塵埃落定不復存在，然而經歷此次風暴，因著我不明白的機制召喚，竟在斷垣殘壁中還魂現身，要一個說法。

原來在分歧的路口，每一次捨棄，都生成一個執拗的鬼魂，倔強寄生在零與一位元之間（現在還是嗎？）蟄伏等待。

宛如數位版本的平行時空。

只是，它們沒有自行生成另一個宇宙，不去延續如果當初的可能，只把自身包裹起來，沉默地存放，像在與命運對賭，就等著這樣猝不及防的時刻幡然現身，讓我與當年棄絕的自己直面相見。

也許在另一個平行時空，這些檔案得以被揀選，被執行。如同每一個不同時空的我，因著不同的決定，變成不同的人，在不同的宇宙過著不同的生活。

然而我總想不明白，一點點不同會不會匯聚成大大的不同？當我來到最邊緣最極端最分歧的宇宙，我還辨認得出我嗎？如果什麼都有可能，那麼我和其他人又有什麼不同？

也許，在擁有無限可能的無數平行時空中，仍存在著一種不可能，那是無論處在任何時空都不可能做出某種選擇的我（或是你）。總有一個瞬間，在面臨選擇的關卡，我是毫不遲疑沒有懸念的，因此選項不成立，路口不曾分歧，也就沒有另一個宇宙的生成。

恰恰是那個不存在的宇宙，不可能做的決定，定義了我。

「愛，讓悲傷終結。」電影中喪子的母親說，她無法信仰忍心傷害兒子的上帝，然而想到也許有另一個平行時空，兒子在那兒開心活著，令她稍許得到安慰，得到救贖。而我，想到這世間存在著無數可能的宇宙，擁有無限可能的我；卻同時也存在著不可能，一個不可能的宇宙，不可能做某種選擇的我，令我稍微感到安慰。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應