【自由副刊】 王文美／檔案的平行宇宙

◎王文美

◎王文美

一次恍神誤將存滿檔案的磁碟機格式化，核爆按鈕啟動瞬間，多年的記憶頃刻灰飛煙滅，只餘我原地石化，無法言語。

兵荒馬亂過後，靠著復原軟體的協助，檔案找回了大半。可惜有的丟失路徑，有的遺落名字，有的徒具空殼，有的面目全非，必須一一揣測，推敲開啟的程式密碼，才得以指認。

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而無法釋懷的，是那些毀損無法辨識無從恢復的檔案，它究竟是什麼？那一連串外星文字亂碼喻示著什麼曾經？失去的，是天上白月光，是胸口硃砂痣，愈求之不得，愈心癢難耐。而我連失去了什麼都無從得知，好像記憶斷片的老者，生命空了一大塊，只記得自己忘了，卻連忘了什麼都忘了，霧濛濛的人生。

還有許多檔案似曾相識，卻恍如隔世，似撞見不同時空的複製分身。那是企畫或文章在研擬過程中分岔出的不同想法，在篩選過後被刪除，被覆蓋。明明早塵埃落定不復存在，然而經歷此次風暴，因著我不明白的機制召喚，竟在斷垣殘壁中還魂現身，要一個說法。

原來在分歧的路口，每一次捨棄，都生成一個執拗的鬼魂，倔強寄生在零與一位元之間（現在還是嗎？）蟄伏等待。

宛如數位版本的平行時空。

只是，它們沒有自行生成另一個宇宙，不去延續如果當初的可能，只把自身包裹起來，沉默地存放，像在與命運對賭，就等著這樣猝不及防的時刻幡然現身，讓我與當年棄絕的自己直面相見。

也許在另一個平行時空，這些檔案得以被揀選，被執行。如同每一個不同時空的我，因著不同的決定，變成不同的人，在不同的宇宙過著不同的生活。

然而我總想不明白，一點點不同會不會匯聚成大大的不同？當我來到最邊緣最極端最分歧的宇宙，我還辨認得出我嗎？如果什麼都有可能，那麼我和其他人又有什麼不同？

也許，在擁有無限可能的無數平行時空中，仍存在著一種不可能，那是無論處在任何時空都不可能做出某種選擇的我（或是你）。總有一個瞬間，在面臨選擇的關卡，我是毫不遲疑沒有懸念的，因此選項不成立，路口不曾分歧，也就沒有另一個宇宙的生成。

恰恰是那個不存在的宇宙，不可能做的決定，定義了我。

「愛，讓悲傷終結。」電影中喪子的母親說，她無法信仰忍心傷害兒子的上帝，然而想到也許有另一個平行時空，兒子在那兒開心活著，令她稍許得到安慰，得到救贖。而我，想到這世間存在著無數可能的宇宙，擁有無限可能的我；卻同時也存在著不可能，一個不可能的宇宙，不可能做某種選擇的我，令我稍微感到安慰。●

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