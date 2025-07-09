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【家庭plus．婚姻研究院】妻子罹癌 陪她走過

2025/07/09 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／可牧

當妻子罹患子宮內膜癌，接受達文西手術後，身體虛弱、情緒起伏大，身為丈夫的我既心疼又無助。這時候，真正的陪伴，不只是身體上的照顧，更是心靈上的依靠。以下是我想對同樣身處這樣境遇的丈夫分享一些體會與建議。

1.理解她的痛苦與情緒

癌症的診斷本身就是一場情緒風暴，手術後的身體不適、荷爾蒙變化，更加劇了情緒的不穩。很多丈夫會困惑：為什麼她變得那麼容易生氣？那不是因為她不愛你，而是她太痛了。這種痛，不只是身體上的，更來自對未來的焦慮、對自我價值的動搖。因此，第一步是學會「不與情緒對抗」，當她情緒爆發時，請記得：她不是針對你，而是正在與命運搏鬥。

2.調整角色，成為她的避風港

過去你們或許是分工合作的伴侶，而現在，你需要成為主力。學會煮飯、打掃、記住她的藥物時間，這些日常的小事，其實是最實在的愛的表達。當她脆弱時，你是她可以依靠的肩膀；當她生氣時，你是那個不離不棄的存在。別低估這些看似平凡的事情，它們能讓她感受到：「就算我生病了，你還是愛我。」

3.陪她走出心理陰霾

很多女性在經歷子宮相關的手術後，會有一種失去女性特質的感覺。她可能會開始懷疑自己是否還有魅力、是否還值得被愛。這時候，你的態度非常重要。請多給她肯定，告訴她：「妳依然是我最愛的人，不論妳的樣子如何。」可以牽她的手、擁抱她，用行動讓她知道，她仍然是那個美麗、堅強、被珍惜的女人。

4.給自己喘息的空間

你不是超人，也會累、也會怕。在照顧她的同時，也別忘了照顧自己。可以找親友幫忙輪流照護，也可以尋求心理諮商的協助。有時候，把心裡的壓力說出來，並不是懦弱，而是為了更堅強地繼續陪伴。因為，唯有你自己身心穩定，才能真正給她力量。

5.一起面對，而不是代替她承擔

身為丈夫，會很想替她扛起一切，但別忘了，她也希望自己是個「參與者」，而非只是被照顧的對象。可以一起討論復健計畫、飲食調整，也可以一起看場輕鬆的電影、回顧過往的甜蜜旅行。讓她知道，即使身體虛弱，她依然可以主導人生的一部分，而你就是那個和她一起走的人。

總結來說，陪伴患病的妻子，並不是一條容易的路。但只要你願意用心去理解、去調整、去愛，她會感受到那份深沉的力量。因為最深的愛，不是風花雪月，而是在困境中，依然選擇彼此不放手。

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