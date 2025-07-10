【藝術文化】台灣文博會「黑潮星樂園」8/5南港登場 34組原創IP集結亮相

「黑潮星樂園展區」集結34組台灣原創角色，將於文博會一起登場。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的2025台灣文博會即將於8月2日至11日開跑，8月2日首先在松山文創園區以「文化策展」展開序幕，「品牌商展」則從8月5日起在南港展覽館接續登場。文化部表示，每年都引動大批觀眾參加的品牌商展，今年特別移師交通便利、展場規模更大的南港展覽館，除了廣受歡迎的各大文創品牌參展外，將首次推出由文化部黑潮計畫補助34組台灣原創角色組成的「黑潮星樂園展區」，完整聚集台灣各個吸睛的原創IP。

文化部黑潮計畫「台灣圖像角色IP品牌發展徵案」受補助品牌業者辦理「木棉花國際」企業參訪活動，展開交流。（文化部提供）

文化部指出，黑潮計畫「台灣圖像角色IP品牌發展徵案」自去年開展，共計選出34組具故事厚度、文化視野、授權實績及商業潛能的IP角色品牌，計畫期間由黑潮計畫支持各品牌深化故事內容、發展角色世界觀及商務授權素材、影音圖文創作內容等，並進行洽商媒合。首次在商展區推出的「黑潮星樂園展區」將成為34組IP的大型發表會，扣合2025文博會主題，以海洋黑潮展現台灣IP面向國內外市場的企圖。

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策展團隊將34組角色依性格特質與創作背景劃分為「行旅」、「探險」、「美食」、「育樂」與「療癒」5大主題。現場設有風格化主題櫥窗與拍照裝置，呈現各IP的視覺魅力與角色設定，包括呆萌風格的《松尼奇尼》、無厘頭的《嗨小強》、結合傳統信仰的《虎爺實習中》、推理解謎風的《動物警探達克比》、親子共讀導向的《尋寶獅》、溫馨療癒的《章魚熊》，以及甜系寵物代表《汪來汪趣》等。此外，《白鹿夢》等夢幻系角色亦將透過影音互動形式展現角色世界，提供觀眾多感官沉浸體驗。

為延伸觀展體驗，更同步與西門紅樓合作，規畫自7月29日至9月28日為期兩個月的快閃店活動。即便無法親臨展場，觀眾仍可透過快閃店接觸原創角色，購買IP周邊商品，持續擴大角色與消費者間的接觸點。在商業媒合層面，2025台灣文博會也強化B2B推廣，於展期內首度推出7日不間斷商務媒合專區，規畫IP簡報推介會、名片快閃交流與一對一洽商機會，積極鏈結出版、影視、動漫、遊戲、文具等產業買家，進一步提升台灣IP品牌的國際曝光與市場轉譯能力。

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