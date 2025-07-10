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【藝術文化】傳奇小提琴家哈德利希再訪台 合體柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團演出

2025/07/10 05:30

當代傳奇小提琴家奧古斯汀．哈德利希。（記者潘少棠攝）當代傳奇小提琴家奧古斯汀．哈德利希。（記者潘少棠攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕當代傳奇小提琴家奧古斯汀．哈德利希（Augustin Hadelich）與柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團（Berliner Barock Solisten, BBS），首次在台灣合體，昨（9）日舉行抵台記者會，哈德利希說，雖然已經在亞洲巡演1個月，台灣讓他格外期待，而剛與柏林愛樂全團結束在大阪世博演出的BBS執行長Raimar Orlovsky也表認同，因為此地觀眾的熱情與聆聽音樂的專注，都讓音樂家特別感動。

哈德利希與BBS的排練展現出極強默契與彼此的尊重。（記者潘少棠攝）哈德利希與BBS的排練展現出極強默契與彼此的尊重。（記者潘少棠攝）

此次哈德利希亞洲巡演，特別與BBS出動的18名團員在台合體，以室內樂編制來看，規模不小，曲目安排更是別出心裁，前面4首莫札特曲目，最後以薩拉沙泰的《卡門幻想曲》壓軸。哈德利希說，即便某些作品原為大型管弦樂團而寫，其實只有少部分真正需要龐大編制，大多時間更像是室內樂演奏的性質，因此，在改編過程中進行了合理的精簡，而非根本性的改動。

至於以《卡門幻想曲》壓軸，是因為哈德利希對這首作品懷有深厚情感，「這是一首極具戲劇張力且充滿華彩技巧的作品，在現場演出中會非常令人興奮。」而且，此曲與莫札特的作品之間，也有著令人玩味的對應關係。哈德利希指出，薩拉沙泰與莫札特雖創作於不同世紀，卻同樣是出色的歌劇作曲家，他們皆時刻思索人聲的表現方式，作品中亦不乏幽默與趣味的音樂語彙。

儘管此次是哈德利希與BBS首次亞洲合體，BBS本次巡演首席Dorian Xhoxhi說，他們早在去年便已與哈德利希合作排練並成功演出，彼此理解更為深刻；中提琴團員Julia Gartemann則表示，與動輒百人的交響樂團相比，BBS的規模讓整體旅行與排練更為緊密，「我們一起排練、演出、吃飯，有時晚上還會小酌，這樣的互動讓旅程更充實、愉快。」

2年前首訪台就被台灣觀眾深深打動的哈德利希特別提到，台灣的音樂會有不少年輕觀眾，「這在其他國家很罕見」，台灣做為此次亞巡最終站，他相信也會是「整段旅程最亮眼的高潮。」

7月10、12日在台北國家音樂廳，13日在台南文化中心演出，詳詢MNA牛耳藝術。

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