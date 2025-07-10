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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 Cyril Wong／建立國家：離別的俳句 陳柏煜／譯

2025/07/10 05:30

譯◎陳柏煜譯◎陳柏煜

◎Cyril Wong 譯◎陳柏煜

積聚在地上

你我的精液。「看，新加坡！」

呻吟著，我要更多

國家與家庭――

說了又說，一回想

總讓人失望

法讓我犯法

多數掌權。但希望

為我們的合照裱框

「吉隆坡、曼谷

台灣、多倫多――都好

比這裡自由」

我們在床上

交融的身體；半島

抵抗著大海

談過要離開

卻從未執行。夜晚

使我們依偎

有其他法律：

惰性、衰老……蒼白的

月亮不評判

「辜負了我們

國家促成了我們。」

「人在家就在。」

我們建了國

和平不怎麼可觀：

手中的島嶼

其他法律：死

等待完成圖景。一

人接著一人

「讓我們道別

當星星（注）召喚你我

就不必再說」

注：指生命的終點，回歸宇宙。同時諷刺地暗指新加坡國旗上的星星。

■Cyril Wong（黃益民），新加坡詩人、小說家、文學評論家，1977年生，著有詩集、長短篇小說等。本詩經作者授權翻譯發表。

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