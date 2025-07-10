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【自由副刊】 Cyril Wong／建立國家：離別的俳句 陳柏煜／譯
譯◎陳柏煜
◎Cyril Wong 譯◎陳柏煜
．
積聚在地上
你我的精液。「看，新加坡！」
呻吟著，我要更多
．
國家與家庭――
說了又說，一回想
總讓人失望
．
法讓我犯法
多數掌權。但希望
為我們的合照裱框
．
「吉隆坡、曼谷
台灣、多倫多――都好
比這裡自由」
．
我們在床上
交融的身體；半島
抵抗著大海
．
談過要離開
卻從未執行。夜晚
使我們依偎
．
有其他法律：
惰性、衰老……蒼白的
月亮不評判
．
「辜負了我們
國家促成了我們。」
「人在家就在。」
．
我們建了國
和平不怎麼可觀：
手中的島嶼
．
其他法律：死
等待完成圖景。一
人接著一人
．
「讓我們道別
當星星（注）召喚你我
就不必再說」
．
注：指生命的終點，回歸宇宙。同時諷刺地暗指新加坡國旗上的星星。
．
■Cyril Wong（黃益民），新加坡詩人、小說家、文學評論家，1977年生，著有詩集、長短篇小說等。本詩經作者授權翻譯發表。
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