【自由副刊】 Cyril Wong／建立國家：離別的俳句 陳柏煜／譯

譯◎陳柏煜

◎Cyril Wong 譯◎陳柏煜

．

積聚在地上

你我的精液。「看，新加坡！」

呻吟著，我要更多

．

國家與家庭――

說了又說，一回想

總讓人失望

．

法讓我犯法

多數掌權。但希望

為我們的合照裱框

．

「吉隆坡、曼谷

台灣、多倫多――都好

比這裡自由」

．

我們在床上

交融的身體；半島

抵抗著大海

．

談過要離開

卻從未執行。夜晚

使我們依偎

．

有其他法律：

惰性、衰老……蒼白的

月亮不評判

．

「辜負了我們

國家促成了我們。」

「人在家就在。」

．

我們建了國

和平不怎麼可觀：

手中的島嶼

．

其他法律：死

等待完成圖景。一

人接著一人

．

「讓我們道別

當星星（注）召喚你我

就不必再說」

．

注：指生命的終點，回歸宇宙。同時諷刺地暗指新加坡國旗上的星星。

．

■Cyril Wong（黃益民），新加坡詩人、小說家、文學評論家，1977年生，著有詩集、長短篇小說等。本詩經作者授權翻譯發表。

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