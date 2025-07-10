自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《明日與那些幽微之時》

2025/07/10 05:30

《明日與那些幽微之時》 陳建佐著，九歌出版《明日與那些幽微之時》 陳建佐著，九歌出版

陳建佐著，九歌出版

陳建佐（1994-）以近未來台灣為想像起點，在科幻外殼下，透過二十則短篇連作構成一座龐大而精密的世界觀系統，書寫人性複本與現實投影。書中幾近漫畫分格的視角，筆觸帶強烈的視覺結構與節奏控制。在制度極端化、政治向極權傾斜的場景中，建造看似荒謬卻不全然陌生的情境，例如新生兒自出生起即被交由國家分配，親情不再建立於血緣，而是納入體制程式。其未必意在批判，像是透過極限假設來觀察情感如何在高壓與非人化中重新定位。小說以人物為核心，描繪他們在異常體制下的內在掙扎與情緒張力。人性的善惡、迷信、妒意、脆弱與親密，亦在多重角度下理出關乎政治、制度、個人情感、宗教信仰、環境、歷史與記憶的萬象，呈現出近似浮世繪的細緻切面。陳建佐不急於完成對未來的詮釋，他將故事以局部碎片拼貼成一幅未竟的畫面。在高度設計的敘事中，感受角色在失序世界底下運行的節奏，並從縫隙中察覺那些幽微卻不容忽視的人類經驗。（金藤壺）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應