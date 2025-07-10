【自由副刊．愛讀書】 《明日與那些幽微之時》

《明日與那些幽微之時》 陳建佐著，九歌出版

陳建佐著，九歌出版

陳建佐（1994-）以近未來台灣為想像起點，在科幻外殼下，透過二十則短篇連作構成一座龐大而精密的世界觀系統，書寫人性複本與現實投影。書中幾近漫畫分格的視角，筆觸帶強烈的視覺結構與節奏控制。在制度極端化、政治向極權傾斜的場景中，建造看似荒謬卻不全然陌生的情境，例如新生兒自出生起即被交由國家分配，親情不再建立於血緣，而是納入體制程式。其未必意在批判，像是透過極限假設來觀察情感如何在高壓與非人化中重新定位。小說以人物為核心，描繪他們在異常體制下的內在掙扎與情緒張力。人性的善惡、迷信、妒意、脆弱與親密，亦在多重角度下理出關乎政治、制度、個人情感、宗教信仰、環境、歷史與記憶的萬象，呈現出近似浮世繪的細緻切面。陳建佐不急於完成對未來的詮釋，他將故事以局部碎片拼貼成一幅未竟的畫面。在高度設計的敘事中，感受角色在失序世界底下運行的節奏，並從縫隙中察覺那些幽微卻不容忽視的人類經驗。（金藤壺）

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