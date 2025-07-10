【家庭plus．親子會客室】念針 是制約也是愛

圖／達志影像

文／許家綸

奇犽腦袋裡有一根念針，是哥哥伊耳謎埋進去的，在富樫義博的《獵人》漫畫裡，他們同是「揍敵客」家族的成員。

揍敵客是極神祕的暗殺家族，內部關係暗潮洶湧，伊耳謎是家族的長子，可以確定的是，伊耳謎十分愛護奇犽這個么弟，他埋下念針的目的，一部分是「控制」，另一部分則是「愛」。這兩種情感有時是一體兩面，控制可以是一種扭曲的愛，為了保護弟弟的安全，念針的制約使得奇犽面對沒有勝算的戰鬥時，強制啟動撤退的意念。

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要知道，殺手是與死亡對弈的行業，生死交戰的瞬間，就像踩在絕命的鋼索上，你不停觀察對方、也注視自己，觀察自己，再注視對方，緊繃的內心活動中，一旦萌生撤退的念頭，就失去戰勝的可能。當然先留住小命，日後也能不斷成長，但無法否認的是，當一個人面對退無可退的絕境，你能發揮的往往比預想的還更多，那是強行通關、開啟二檔的絕妙契機。

後來我才意識到，我心頭也插著幾根針，平時不察覺，每每我人生徬徨不前，需要一個鼓勵時，制約便如鬼魅般地現身，它讓我不要強出頭、不要輕易冒險；又或是我風光意滿，期待一個熱切的掌聲，一轉身，它只是站在原地冷冷地說，做這些幹什麼，不要自滿。那些聲音，陌生又熟悉，我理解它源自愛的關懷，但每每出現時，卻常是冰冷地令人心碎。

奇怪的是，就算離鄉背井好多年，可以算是一個思考獨立的人了，這些針還是拿不掉，理性上能察覺它的存在，卻無法輕易地無視，它就像反作用力，隨著意念而浮現，在內心來回拉鋸，時間一久，它似是成為個性中膽怯、懦弱的一部分，到後來，常常會分不太清楚，我一直對抗的，究竟是父母，還是自己的陰暗面。

年輕時無所畏懼，總是擺出戰鬥姿態，劍指父母。後來隨著年歲漸長，有了孩子，對於父母的角色有了體會，我才開始能想像，制約的本質源自愛，是一種無微不至的呵護，只是愛的背面藏著恐懼，他們擔心孩子經不起受傷；擔心他們飛到太高太遠，自己孱弱的羽翼無法給予庇護。

他們複雜的情緒中，有對未經世界的無知、也有自私，只是很可能未被察覺，若試圖再多了解他們，便會驚訝地發現，他們已然佝僂的身體上，背負著更為古老的制約，那依稀是上一代、或是險峻現實留下的烙印，他們的初心，也許是想替孩子避開同樣的苦痛。

這樣理解的同時，我才慢慢釋懷，並且小心地檢視自己，不成為誰與誰的伊耳謎，我也開始相信有一天，我能不再為此糾結，那些曾經扎在心頭的針會慢慢退化成一個痕跡，一個源自於愛、在矛盾中拉扯，伴隨成長而蛻變的美好胎記。到那時，我會輕輕地撫摸它，告訴我的孩子，關於這個胎記的故事。

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