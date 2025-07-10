【家庭plus．生活停看聽】沒人扶持 自己要站直

沒人扶持 自己要站直

文／林秦

最近家族聚會，堂姊神采飛揚，她說她才從日月潭玩回來，講著這一年的旅遊計畫，她說多玩一天是一天，要瀟灑走完這一生。

堂姊是個大腸癌第三期的患者，早先曾經當過十指不沾陽春水的貴婦生活，因為堂姊夫在中國生意做得風生水起，堂姊樂得學插花、學烹飪、學國畫，在我們都還要為五斗米折腰時，堂姊卻是個不折不扣的「英英美代子」，讓我們羨慕不已。

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但隨著堂姊夫在外包二奶，堂姊的生活也產生翻天覆地的變化。堂姊夫認為只要妻子有錢花，丈夫的所作所為就該睜一隻眼閉一隻眼，這讓堂姊很不能接受。為了證明自己不是只會當伸手牌的菟絲花，堂姊從零開始，一步一腳印，憑著自己的努力，也闖出一片天，讓堂姊夫對她刮目相看。雖然挽回了婚姻，但夫妻間那道鴻溝已然造成，為了給孩子一個完整的家，夫妻就是過著貌合神離的生活。

然而堂姊的成功付出代價，長期的高壓生活讓她罹癌了，而且一診斷就是第三期。堂姊沒有怨天尤人，而是積極配合治療，把工作辭了，接下來的日子只做她自己。

堂姊也說自罹癌後，夫妻的關係更是漸行漸遠，孩子也有自己的生活。生病後的她，悟出了一個道理：沒人扶你時，自己要站直。她的抗癌之路還在進行著，但決定只靠自己，坦然面對未來的人生，不為別人活，只為自己而活。

只期盼堂姊能夠抗癌成功，讓她可以站得很直，瀟灑的人生，還可以持續很久很久。

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