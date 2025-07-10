【家庭plus】我家的餐桌

圖／李翠玲

人數：5人份

菜色說明：兩個女兒，一個國中、一個高中，都正在接受牙齒矯正的階段，每隔三個禮拜就要回到診所，調整鋼線，所以回診後的隔天，牙齒會呈現痠軟、虛弱，無法施力咬斷食物的狀態，即使是稀鬆平常的白米飯、麵包、蔬菜、水果，對女兒來說，都只能「視」吃，無法享用。看在媽媽眼裡實在很不忍心，這個時候，「鮮魚干貝香菇蔬菜粥」，對她們來說就是一大救星了。

今天的晚餐，我先將無刺鮮魚切片、香菇和小干貝泡軟、阿公親手種的新鮮高麗菜切碎，紅蘿蔔刨絲，接著起油鍋將蒜末爆香，放入紅蘿蔔、香菇、干貝等材料，再將洗乾淨瀝乾的米粒拌入翻炒，最後加入香菇水和適量淹過材料的水分，鋪上魚片，移入電鍋，蒸煮約40分鐘後，適度調味，一鍋軟爛營養的鮮魚鹹粥就上桌了。

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餐桌旁還有兩位飢腸轆轆的男子漢──先生和兒子，我也不能忽略他們的口腹之慾，因此鹹粥旁也準備了豆腐蒸肉、佃煮秋刀魚、自製的酸甜泡菜、花生米和加了蔥花的醬油皮蛋。家人喜歡哪一道，都可以自由取用，份量充足，全家人能量滿滿，笑容滿滿。（文、圖／李翠玲）

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