【藝術文化】國家的文化寶藏吳晟、傅明光、楊麗花 獲頒行政院文化獎

第44屆行政院文化獎頒獎典禮。左起為文化部長李遠、吳晟、傅明光、楊麗花、行政院長卓榮泰、客家委員會主委古秀妃。（記者陳奕全攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕第44屆行政院文化獎昨（10）日於台北市中山堂頒獎，由行政院長卓榮泰親授文化獎章予本屆文化獎得主吳勝雄（吳晟）、傅明光、林麗花（楊麗花）。

楊麗花致詞。（記者陳奕全攝）

文化部長李遠致詞表示，3位得獎者一輩子接地氣，早該得獎。卓榮泰則形容，3位都是「國家的文化寶藏」，還親自為其貢獻下註解：吳晟是「種樹的詩人，也是一位國家的鄉土文學詩人」；傅明光是國家首席文物古蹟的神醫，「屋頂上耕耘的技藝高手」；在吃飯配歌仔戲的時代，台灣歌仔戲靠著楊麗花開枝散葉，從戲台唱到國家藝術殿堂，再到國際，可以說是一個「忠孝節義的民族英雄」。

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傅明光（右）從行政院長卓榮泰手中接下獎章及證書。（記者陳奕全攝）

國立東華大學教授楊翠說，吳晟在當代台灣作家中是典範性的存在，是溫柔而堅定的文化行動者，「他希望能以詩與更多具體行動，反饋腳下的土地，也就是台灣。」吳晟則感謝陪伴他參與台灣農民、土地議題、環境永續等社會運動的所有人，「每一項小小成就，我永遠記得是得自於台灣社會整體的資源，以及很多很多人的助力」，更對所有艱困時刻匯集的公民力量，表達最崇高的敬意，因為這股力量讓台灣更團結、更美好。

吳晟致詞。（記者陳奕全攝）

本屆得獎者中最特殊的是傳統客家建築匠師傅明光，從事土水修造逾一甲子，以精湛工藝守護台灣各地古厝與廟宇。引言人古都保存再生文教基金會董事長鍾心怡表示，這份象徵文化界至高榮譽的獎項，「深深致敬守護文化資產的傳統匠師。」鍾心怡說，直到協助撰寫保存者專書時，她才理解「屋頂上的農夫」，其實是追求完美極致的職人精神。傅明光獲獎代表的是，台灣有機會促成下一個年輕世代的接棒。

傅明光除感謝所有幫助過他的人，更特別感謝他的徒弟，傅明光說，修古蹟一定要專心、細心、耐心，但現在古蹟修復工程經常由營造廠承包，匠師成為營造廠的下包，所有修復過程都「求便宜、求快」，造成技術難以發揮良好效果，年輕人也不願意來學。因此，他決定要成立「全國傳統匠師工會」，照顧全體匠師，並且與政府合作改善工程環境，「接下來的日子，只要我身體健康，我還是會帶著徒弟一起工作，把建築傳統技術傳承下去。」

楊麗花現身領獎時引起一陣歡呼，引言人公視基金會董事長胡元輝提到，楊麗花開創的歌仔戲王國，與其說電視成就她，不如說她自帶流量與明星光環，「電視台需要她。」楊麗花是這個時代對於文化堅持、想像的縮影。

高興得講不出話的楊麗花則表示，這個獎代表她這輩子為歌仔戲的努力很有價值，「老天爺點名楊麗花做台灣的孩子，為台灣的歌仔戲打拚。」在台灣語言文化被看不起的年代，20幾歲的她從一個演員，變成帶領一整團演員的團長，「辛苦說不完」，但她認為歌仔戲必須改變，「不跟著時代潮流就會落伍。」她希望愛護歌仔戲的觀眾朋友共同為歌仔戲求新、求變，台灣現在有專門培養歌仔戲學生的學校，也有政府的補助挹注歌仔戲發展，如果能讓歌仔戲持續在電視上播出，一定能創造更多歌仔戲明星，讓歌仔戲「老神在在」。

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