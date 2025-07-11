【藝術文化】打造台灣主動與世界對話的台北藝術節 林人中談策展觀點

台北藝術節與京都國際舞台藝術祭近年密集合作，林人中（右）與京都聯合藝術總監川崎陽子（左）去年於京都藝術中心合影。（Yuki Moriya攝，林人中提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的第27屆台北藝術節，將於9月11日至28日登場。今年以「超限動」（Reeling Hyperreality）為題，推出8檔橫跨劇場、影像、舞蹈、裝置與實驗展演，邀集來自亞洲、歐洲與台灣的藝術家共同參與，呈現跨文化、多重觀點的創作現場。

策展人林人中受訪時指出，台北藝術節為製作型藝術節，長期與國際藝術節協作共製，並非僅是「觀看台灣作品」的窗口，而是主動回應世界的策展實踐。在全球文化與資源分配不均的條件下，他強調必須建立自身策展論述，提升台灣在國際場域中的主體性。

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林人中談及策展核心動機，來自疫情期間台灣與國際藝術社群間的「時差」與「斷線」。他認為，須打造具國際敏感度與共感力的城市藝術節，才能在全球網絡中被看見與重視。他舉曼徹斯特藝術節（Manchester International Festival）、布魯塞爾藝術節（Kunstenfestivaldesarts）、京都實驗藝術節（KYOTO EXPERIMENT）為例，三者皆以策展人與藝術家長期對話為基礎，推出具洞察力與未來感的節目，讓藝術節成為探索未來的觸角。「我不只想讓個別作品或藝術家被看見，而是整個藝術節的形象、策展方法，能夠在國際間成為參考對象，甚至是必訪的觀察點。」林人中直言，當前台灣多數藝術節仍以節目匯聚為主，他希望透過台北藝術節，建立能與國際策展對話、甚至領先的策展文化。

本屆台北藝術節包含蘇文琪與YILAB一當代舞團的《暗宇之感》，探討感官失重與意識浮動；日本剛左小組與yang02共製的《演算混亂ㄐㄧㄑㄧˋㄖㄣˊ》，融合AI與身體行為；李銘宸、温又柔等跨國共創的《旅行的舌頭》則以食物為語言；另有《黏著的手、縫合的山體》、《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》、《斷片》、《此時此地》等演出，橫跨神話、家庭、行為藝術與舞蹈實驗，皆為林人中策展論述的重要呈現。詳詢OPENTIX。

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