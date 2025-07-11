自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】傳奇小提琴家哈德利希首演 攜手柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團

2025/07/11 05:30

當代傳奇小提琴家哈德利希與柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團，昨（10）日晚間在台北國家音樂廳首演。（圖：MNA提供）當代傳奇小提琴家哈德利希與柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團，昨（10）日晚間在台北國家音樂廳首演。（圖：MNA提供）

當代傳奇小提琴家奧古斯汀．哈德利希與柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團，首次在亞洲合體演出獨獻給台灣，昨（10）日晚間在台北國家音樂廳首演，現場座無虛席，雙方之間的默契與火花，獲得觀眾熱烈喝采與掌聲，一致好評。

音樂會所選曲目巧妙揉合戲劇性與歌唱性，包括由哈德利希本人親自調整聲部、融入室內樂語彙的薩拉沙泰《卡門幻想曲》等，每一首皆承載其藝術理念與多年演奏體悟。哈德利希與BBS展現了音樂與情感的高度融合。最終加碼安可曲，是電影《女人香》主題曲，卡洛斯．葛戴爾〈一步之遙〉（奧古斯汀．哈德利希為獨奏小提琴改編）。

哈德利希與BBS的黃金組合，將於7月12日再度於台北國家音樂廳登場，7月13日則轉往台南文化中心壓軸演出。

（文：記者凌美雪，圖：MNA提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應