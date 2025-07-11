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【藝術文化】傳奇小提琴家哈德利希首演 攜手柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團
當代傳奇小提琴家哈德利希與柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團，昨（10）日晚間在台北國家音樂廳首演。（圖：MNA提供）
當代傳奇小提琴家奧古斯汀．哈德利希與柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團，首次在亞洲合體演出獨獻給台灣，昨（10）日晚間在台北國家音樂廳首演，現場座無虛席，雙方之間的默契與火花，獲得觀眾熱烈喝采與掌聲，一致好評。
音樂會所選曲目巧妙揉合戲劇性與歌唱性，包括由哈德利希本人親自調整聲部、融入室內樂語彙的薩拉沙泰《卡門幻想曲》等，每一首皆承載其藝術理念與多年演奏體悟。哈德利希與BBS展現了音樂與情感的高度融合。最終加碼安可曲，是電影《女人香》主題曲，卡洛斯．葛戴爾〈一步之遙〉（奧古斯汀．哈德利希為獨奏小提琴改編）。
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哈德利希與BBS的黃金組合，將於7月12日再度於台北國家音樂廳登場，7月13日則轉往台南文化中心壓軸演出。
（文：記者凌美雪，圖：MNA提供）
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