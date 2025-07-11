【自由副刊】 康書恩／解魅

◎康書恩

◎康書恩

．

我不再相信你眼裡的星圖

當旗幟翻飛如

折斷的桅杆

而你的航線始終藏在霧的背面──

他們說那叫「必要的謊言」

．

我曾數算你允諾的穀粒

在廣場上等待抽芽的綠

直到水泥覆蓋了所有刻痕

而你的銅像在風中鏽蝕

．

他們給槍管插上玫瑰

用選票稱量鴿子的翅膀

「這是自由的重量」，你說

卻在暗處調整了天平的砝碼

．

我不再相信你。

但當暮色降臨，我仍俯身

貼近這片灼熱的土地──

龜裂的田畦在腳下延伸

．

像一道道未癒的刀傷

卻又倔強地托住

所有腐爛的根、逃亡的種籽

和地下蟻群搬運的微光

．

啊，這被謊言犁過千百遍的土壤

為何仍能聽見

稻梗在月光裡抽長？

為何每道裂縫都滲出

昨日的雨聲？

．

我不再相信你的神聖

但當野火焚燒標語的夜晚

我依舊認得

．

泥土深處的心跳──

沉悶、潮溼

像母親壓低的哼唱

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