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【自由副刊】 康書恩／解魅
◎康書恩
◎康書恩
．
我不再相信你眼裡的星圖
當旗幟翻飛如
折斷的桅杆
而你的航線始終藏在霧的背面──
他們說那叫「必要的謊言」
．
我曾數算你允諾的穀粒
在廣場上等待抽芽的綠
直到水泥覆蓋了所有刻痕
而你的銅像在風中鏽蝕
．
他們給槍管插上玫瑰
用選票稱量鴿子的翅膀
「這是自由的重量」，你說
卻在暗處調整了天平的砝碼
．
我不再相信你。
但當暮色降臨，我仍俯身
貼近這片灼熱的土地──
龜裂的田畦在腳下延伸
．
像一道道未癒的刀傷
卻又倔強地托住
所有腐爛的根、逃亡的種籽
和地下蟻群搬運的微光
．
啊，這被謊言犁過千百遍的土壤
為何仍能聽見
稻梗在月光裡抽長？
為何每道裂縫都滲出
昨日的雨聲？
．
我不再相信你的神聖
但當野火焚燒標語的夜晚
我依舊認得
．
泥土深處的心跳──
沉悶、潮溼
像母親壓低的哼唱
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