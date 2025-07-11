【家庭plus．生活停看聽】整理整頓 從居家到身材

圖／達志影像

文／羽毛

有道是：「家裡東西愈整齊，人生愈幸福，乾乾淨淨是一個家庭最大的福氣。」因為風水講求「順風順水」，通常乾淨、整齊的家無疑是「好風水」的代名詞，可想而知，若家裡無過多雜物且整潔乾淨，長期下來會使居住者身心皆健康；反之，當家裡物品過多且無法有效整理時，也意味著金錢管理能力不足，因此居家清潔與健康、財運息息相關。

不可諱言的是，居家整潔大部分與居住者生活習慣密不可分。或許有人會說整理只是恢復原本應有的樣子而已，但「冰凍三尺非一日之寒」，從生活經驗可知，居家定期除舊布新，並且「斷捨離」十分重要，每隔一段時間檢視自身物品，有無許久未使用而閒置的物品，甚至是否存有過期的食品，如此小家才能夠愈住愈大。

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除此之外，人的欲望是無窮盡的，自己購物從源頭管制，堅持「一進一出」，宗旨為避免囤積東西，尤其個人經驗是日常消耗品不要大量囤貨，否則日積月累就會顯得凌亂，卻又未開封捨不得清理，進退著實兩難，此時更顯得簡單生活的重要性。

曾有一位長官說過：「人有朝氣、地有安全、物有定位、事有常規，則時有績效。」個人亦十分認同，因從物品的整齊或凌亂程度，幹部內部管理可略知一二。去年有幸榮陞主管職，但位屬戰鬥單位，同仁流動率高，間接導致辦公室儲藏室及相關公共空間堆放過往個人未及帶走的私人物品，甚至長年下來也遺留沙發、辦公桌椅、木頭衣櫃等大型物品尚待清理，甫到任後先進行財產盤點，接續整理辦公室冰箱、置物櫃與儲藏室，不僅恢復以往乾淨舒適的辦公空間，也發現了許多遭雪藏卻用得到的好物，此後更律定每週五下午為清掃日，持續守護辦公空間整潔。

除了居家整理，個人門面整理也十分重要，人的儀表決定他人的第一印象，基本要求為衣著乾淨、不要藏汙納垢，其次為身材管理，更決定人是否「優雅」。當年裕隆集團前董事長嚴凱泰在報紙上看到自己體態嚴重發福，唯恐影響企業形象，怕客戶認為企業對自己不在乎，因而重新拾起紀律生活，從規律運動控制飲食做起。

當時嚴董的減重作戰名言「你連吃都不能控制，那你還能控制什麼呢？」對我影響深遠，隨著年歲漸長，身體代謝漸緩，縱然飲食正常、運動如常，但身材橫向增長是不爭的事實，尤其對比以往「玲瓏有致」的身型，更不斷催促自己，生活應該有所突破與改變。

身材走樣是中年危機，但危機通常是轉機，為減重瘦身，保有原先每週運動頻率，再搭配減醣飲食，復而加入健身訓練，增高基礎代謝率，以披荊斬棘之姿，逐漸完成從肥肉到肌肉的偉大計畫。然而健身過程如同保持居家整潔一樣，不只挑戰人類惰性，也考驗個人的鋼鐵意志，但一旦行動讓身體、居家變輕，生活也變輕盈不少，從而迎接人生的幸福。

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