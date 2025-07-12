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〈美味教室〉地中海飲食 美味又享瘦

2025/07/12 05:30

鷹嘴豆泥口袋餅鷹嘴豆泥口袋餅

文、食譜示範／謝長鴻（馬可）

白酒洋蔥醬燴淡菜白酒洋蔥醬燴淡菜

地中海飲食的厲害之處，在於它並非「只能吃××」或「一定不能吃××」這麼死板，而是用很自然的方式，讓每一餐的營養都剛剛好。甚至不需要什麼特別的料理，簡單做一點小改變也可以，例如：

紫洋蔥燜煎鯖魚片紫洋蔥燜煎鯖魚片

．把白米飯換成糙米、藜麥、燕麥混合飯。

地中海風味烤馬鈴薯地中海風味烤馬鈴薯

．把重油重鹽的料理，改成用少許橄欖油烹調。

．多放各種蔬菜在盤子裡，彩椒、櫛瓜、秋葵等都很適合。

．多選擇新鮮魚類、海鮮或白肉（例如雞胸、雞腿肉）。

．用香草（例如迷迭香、百里香）、辛香料（例如蒜頭、洋蔥）取代過度調味醬汁。

．飯後點心從蛋糕甜點，換成一把堅果或新鮮水果。

當你願意為自己的身體準備一頓簡單、漂亮又美味的料理，那份被好好照顧的感覺，會慢慢累積成更好的能量，讓你的生活也跟著亮起來。

每天的料理也是，蛋白質要充足、蔬菜要多元、澱粉要選對、油脂要用好。只要做到位，真的可以讓你每天精神滿滿、氣色好！

鷹嘴豆泥口袋餅

材料（4人份）：

口袋餅2片、鷹嘴豆150g、飲用水500cc、培根2片、洋蔥50g、白葡萄酒25cc、雞高湯或水250cc、黃檸檬汁50cc、冷壓初榨橄欖油50cc

做法：

1.先將鷹嘴豆泡水一個晚上（大約10小時），再拿至爐火上煮到豆子軟熟，放涼後，將豆子的外膜去除備用。

2.將培根切段，洋蔥切絲備用。取一個平底鍋，放入約50cc橄欖油（材料份量外）、培根與洋蔥絲，開中火炒到上色。

3.再將去除外膜的鷹嘴豆、白葡萄酒、雞高湯加入鍋中，開大火待其沸騰後，轉小火燉煮約10分鐘。接著將鍋中的內容物倒入食物調理機中，加入黃檸檬汁、橄欖油攪打均勻，即製成鷹嘴豆泥醬。

4.將口袋餅稍微烤熱，一片切成四等分，搭配鷹嘴豆泥醬、喜歡的生菜（材料份量外）一起享用。

Chef’s Tips：

．用食物調理機攪打鷹嘴豆泥醬時，建議放冷再打比較安全。

．如果想節省鷹嘴豆煮熟的時間，也可以直接用水煮罐頭取代。

白酒洋蔥醬燴淡菜

材料（2人份）：

冷凍淡菜1000g、紅洋蔥100g（約1/2顆）、去皮蒜頭40g（約8瓣）、白葡萄酒100cc、鹽1/4大匙、動物性鮮奶油或牛奶100cc、冷壓初榨橄欖油15cc

做法：

1.將淡菜沖水退冰、洗乾淨。洋蔥切碎，蒜頭拍碎備用。

2.取用一個有深度的平底鍋，加入橄欖油、蒜碎與洋蔥碎，放在瓦斯爐上開中火，等待油溫到達工作溫度（用木筷放入油鍋中測試，筷子前端冒泡泡的時候）之後，炒到香味飄出。

3.香味飄出之後，將淡菜放進鍋子中，並倒入白葡萄酒，拌炒均勻後蓋上鍋蓋。

4.煮到淡菜全部熟透之後，再加入乾燥洋香菜、黑胡椒碎、鹽與動物性鮮奶油拌勻，即可享用。

Chef’s Tips：

任何的貝殼類，只要吐完沙、洗乾淨之後，都可以使用這個方式烹調。

紫洋蔥燜煎鯖魚片

材料（4人份）：

真空包薄鹽鯖魚2片（約300g）、紅洋蔥150g（約1/2顆）、白葡萄酒 100cc、黑胡椒碎1/4大匙、冷壓初榨橄欖油15cc

做法：

1.將紅洋蔥切絲備用。

2.取用一個有深度的平底鍋，放入橄欖油，開火加熱，確認油溫到達工作溫度（用木筷放入油鍋中測試，筷子前端冒泡泡的時候）之後，將鯖魚片的皮面朝下，煎至金黃色後取出放旁邊。

3.將洋蔥絲放入原鍋中，炒到香味飄出之後，再將鯖魚片的皮面朝上、放在洋蔥絲上面，然後加入白葡萄酒，迅速蓋上鍋蓋燜煎3分鐘後，確認鯖魚熟透，撒上黑胡椒碎即可享用。

地中海風味烤馬鈴薯

材料（4人份）

馬鈴薯600g、義大利綜合香料1/2大匙、鹽1/3大匙、二號砂糖1/4大匙、黑胡椒碎粒1/4大匙、冷壓初榨橄欖油100cc

做法：

1.先將馬鈴薯洗乾淨後，不削皮切成塊狀備用。

2.取用一個大碗，將所有材料放入後，攪拌均勻。

3.將烤箱預熱到180℃後，將步驟2.放在烤盤上，烤大約8～10分鐘，即可享用。

（圖片提供／《高代謝地中海日常菜：早午餐×便當菜×常備菜，「全球最佳飲食法」75道減醣低卡速簡料理》台灣廣廈）

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