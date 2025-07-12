【藝週末．藝週推薦展覽】緩步凝觀，心的肖像─高雄市立美術館「行者十步：蔡明亮」

在藝術家高俊宏的蜘蛛塗鴉上，蔡明亮寫上李香蘭〈恨不相逢未嫁時〉的歌詞。

文．攝影／林志鴻

在李康生的緩步裡，時光的湧動有著最細微的起伏。

在蔡明亮的影像世界裡，時間總是在光與塵裡甦醒、被緩緩移動的身影攪動，觀影的知覺如同漣漪般層層泛開。在那長鏡頭的沉默中，恆常蘊藏著某種無可言說的真實。而他的《行者》系列電影，正是這樣一場對時間、身體與觀看的徐緩修行，不僅帶領觀者進行喚醒感官的練習，更是一次與世界重新連結的儀式。在那不言的時刻，在那動如不動的行進中，自會顯露出時空與生命最為純粹的質地──那不屬於劇本、不屬於邏輯，只屬於呼吸與凝視之間純粹的交會。高雄市立美術館「行者十步：蔡明亮」展期至8月10日。

鮮明的紅袍穿行於人流之間。

當數位時代的發展加快了世界的節奏，蔡明亮的《行者》系列卻以極慢的步調，緩緩地將我們帶回肉身與時間的深處。2011年，李康生在舞台劇《只有你》的〈李康生的魚．我的沙漠〉當中緩慢行走的身體語彙，這樣一段幾近停滯的移動，使蔡明亮深受震撼。李康生嘗試用極慢的方式行走──並非模擬緩慢，而是真正讓時間在身體裡流動，讓每一寸肌肉、每一分重心的轉移，都攤開在觀者的眼前。

請繼續往下閱讀...

亞儂的畫作，讓影像的觀看與感知更富於層次。

蔡明亮以導演之眼捕捉到舞台上一種與時間對抗、甚至反常的美學節奏。那不是表演，也不屬於敘事，而是讓身體本身化為凝視的場域。於是，他開始了《行者》系列。這場表演成為《行者》的起點，這段行走，像是當代玄奘的啟程，從舞台延伸至銀幕，再從銀幕進入展覽空間，成為一場跨域的時空旅程。

蔡明亮抄寫的《金剛經》懸掛於「行者十步：蔡明亮」展場之中。

由塵世走入美術館

蔡明亮親手抄寫的《金剛經》。

從2012年起，蔡明亮與李康生攜手踏上這場跨越地域、媒介與形式的長途跋涉──十餘年間，《行者》系列走過台北、雲林、宜蘭、香港、古晉、東京、馬賽、巴黎與華盛頓，李康生身著紅袍、雙手持蓮花指，始終極慢地前行。你我眼中所見的行者，以身體緩緩創造出不屬於當代的節奏，當城市與人群在他的身後淡出隱去，腳步之緩，彷彿凝止甚至於解構了時間。而我們在其中，看見了不一樣的人間。

展覽由蔡明亮（左）與孫松榮共同策展。

在蔡明亮的影像世界裡，「慢」並非單純的節奏選擇，而是一種存有的方式、一種面對現實的回應。蔡明亮執著於每一個步伐的形象與深意，這樣的「慢」成了一種觀看生命的方式。從李康生的紅袈裟與蓮花指，到他在異地街頭緩慢前行的身影，每一次的腳步落下，彷彿都踩在塵世與空無之間，每一步都走進了時間的褶皺與城市的幽微。在影像不斷加速消耗的當下，蔡明亮選擇以極慢的方式，讓「觀看」回歸純粹，藉此重新設定觀想時空的法則──他以延展的時間刻度所刻劃的，是因慢而生的，心的肖像。

蔡明亮在展場裡放了幾把椅子，邀請觀眾坐下來感受影像質地的流動。

2022年11月，法國龐畢度藝術中心為蔡明亮舉辦了「取經」回顧展，為此展而生的《何處》，成了《行者》系列的第9部作品。2024年2月，美國史密森尼國立亞洲藝術博物館慶祝百年慶典，委約蔡明亮拍攝《行者》系列第10部《無所住》，於博物館的弗利爾藝廊（Freer Gallery of Art）以及華盛頓特區眾多地點取景。在這之前，蔡明亮已於2009年與羅浮宮合作過《臉》，也與北師美術館合作，以陳澄波為主題拍攝《化生》。美術館，於是成為他另一重影像實踐的空間。他不僅帶來作品，更將電影本身──做為時間的容器與感知的裝置──引入美術館的場域之中。從「來美術館郊遊」、「無無眠」到「蔡明亮的日子」，蔡明亮的創作早已超越了影廳的框架，進入了美術館，進入了生命經驗與空間感知交錯的詩意現場。

蔡明亮繪畫的行者形象。

行者三生的沉浸式展出

舞台劇〈玄奘〉演出的道具。

從《無色》、《行者》、《夢遊》、《金剛經》、《行在水上》、《西遊》、《無無眠》、《沙》、《何處》到《無所住》，《行者》系列電影自2012年至今累積10部作品與舞台劇《玄奘》，此次於高美館展出的「行者十步：蔡明亮」，不僅集結蔡明亮歷時13年的系列創作，更首次以10部齊備之姿，在美術館中進行空間性的重新編排與再創，不只是單純的影像放映，而是一場對於《行者》創作軌跡、素材與美學系統的沉浸式呈現。

李康生身上的袈裟在展場中以木棍懸掛。

在高美館挑高的展廳中，時間被延展成一場緩行的美學實踐。投影在紙上的影像，交錯於蔡明亮珍藏的老戲院椅、親筆抄寫的《金剛經》，以及觀者自身的存在之間。「行者十步：蔡明亮」策展人孫松榮表示，這是蔡明亮創作歷程的深層轉化，他以「慢」為徑，逆行於當代影像的潮流之中，透過《行者》系列顯露出對時間的直觀感悟、對生命節奏的細膩覺察。

光華新聞社於2019年邀請蔡明亮前往香港演出，他在這張寫滿歌詞的紙上演唱老歌。

由劇場走入電影、再轉進美術館，孫松榮將這樣的遞變歷程，定義為「行者三生」，在高美館的空間裡，全面地集結了蔡明亮《行者》系列所有創作檔案的階段性總結。對於孫松榮而言，這次的展覽，更像是一檔關於《行者》展覽的展覽──不僅展出電影作品，重點更在於回顧《行者》如何從電影轉化為展覽的概念。「從《青少年哪吒》、《愛情萬歲》與《河流》組成的『台北三部曲』，到2003年的《不散》，電影敘事的脆弱，逐漸躍居蔡明亮電影創作的核心，而2013年的《郊遊》則是他轉向非商業電影邏輯、藝術性創作的節點。敘事的脆弱，同樣貫徹在蔡明亮處理《行者》系列的手法。《行者》系列不仰賴任何敘事的支撐，更強調觀念性的表達。」蔡明亮不拍攝故事，轉而拍攝時間的質地、存在的縫隙，當你觀看某段緩慢流動的畫面，投入一場與時間對峙的凝視，感知或許將毫無來由地變得敏銳，這就是藝術發生的瞬間。

《何處》影片開場聚焦於亞儂的臉部特寫。

由《金剛經》生藝術心

置身高美館的展場，蔡明亮說起，眼前的一切是如何開始的：「我到高美館佈展的第一件事，就是用炭筆抄了5000字的《金剛經》，然後把它掛起來。抄經就像是安了一根定海神針，我就安定了，可以慢慢進行其他的佈置。」在布魯塞爾的展牆上，蔡明亮第一次抄寫《金剛經》，在龐畢度佈展的時候，他也抄經。「《金剛經》是《行者》系列的核心，這系列有許多片名，像《無所住》就是《金剛經》裡最重要的一句話。從我的觀點來詮釋，金剛也帶有鑽石的概念，它是一股金剛不可摧毀的力量。」

李康生在《行者》系列中所展演的慢行，不只是動作的延遲與放大，而是對於觀看、知覺與存在的挑戰，身披袈裟的身體，彷彿是在風景與時空當中緩緩移動的雕塑。望著銀幕上的李康生，我們未曾走過他的路，如何理解他的山海萬里？在李康生的緩步裡，時光的湧動有著最為細微的起伏，他身上的袈裟在展場中以木棍懸掛起來，延續了蔡明亮堅持的「最低限的手工感」，而紙，不只是影像投影的載體，更是一種概念性的空間轉譯。蔡明亮在佈展過程中有個相當關鍵的臨場發揮，他將寮國演員亞儂的一些畫，貼在投影的紙幕與牆面，讓紙幕化為裝置，畫作成為銀幕的一部分，影像的觀看與感知更富於層次，紙與影像的關係也不再只是單向的投射，而是一種互為結構的編織關係。

行者十步，10部《行者》。蔡明亮笑著說：「拍了10部《行者》，這是很難想像的事情。畢竟這類型的作品總是被視為實驗短片，拍1部就夠了，為何要拍10部？但我非常堅持，因為需要拍上10部，才有機會跟世界連結。當我把慢的概念放進來，把走在台北、走在華盛頓、走在巴黎的《行者》放在一起的時候，才能讓觀眾覺得自己身在世界的中心，看到世界不同的速度、不同的氛圍、不同的狀態。」這次在高美館的展覽，蔡明亮把10部《行者》當做一個鑽石的概念在處理，它有很多切面，彼此互為對照。「如果你認真看，你會發現自己是在鑽石的中心點上。這整個展覽就是一部流動的電影。我很難判斷觀眾怎麼看待《行者》這個概念，那把鑰匙要由觀眾自己去找。每個人的性情都不一樣，接受慢的、接受美的感覺都是不同的。我覺得觀看『行者十步』展覽最好的方法，就是把自己掏空，或者慢走，或者靜靜地在椅子上坐久一點，自己去尋找，自己去感受。我在展場裡放了幾把椅子，看誰願意坐下來。這感覺有點像是，我邀請觀眾來到一顆鑽石的中間，你會看到什麼？我無法給出答案，一切需要自己去觀看。」

「行者十步」是蔡明亮歸返自我的一場鍛鍊，他越是琢磨，越是相信慢的價值。慢到彷彿塵埃緩緩落於影像之上，而徐徐的步履是時光發出的細微聲響。對他來說，行者那袒露著生活脈動的步伐，就是迎對急速運行時代的資本。靜行觀心，一步一行即人生。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法