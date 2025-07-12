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【藝術文化】台北國際童書展與城市書展同場登場 50家出版社共創親子閱讀高峰

2025/07/12 05:30

文化部政務次長李靜慧（左5）、台北市出版公會理事長趙政岷(左4）、中華民國出版公會理事長吳政鴻（右4）等人共啟開幕儀式。 （記者董柏廷攝）文化部政務次長李靜慧（左5）、台北市出版公會理事長趙政岷(左4）、中華民國出版公會理事長吳政鴻（右4）等人共啟開幕儀式。 （記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年台北國際童書展與第2屆台北城市書展，昨（11）日在世貿一館同步開幕，展期至7月14日止，由台北市出版商業同業公會、中華民國出版商業同業公會全國聯合會、揆眾展覽事業股份有限公司共同主辦，共計吸引近50家出版社參與。台北市出版商業同業公會理事長趙政岷說明，規模較去年成長3成，展位數增加2成。包括Readmoo讀墨電子書也首次加入展覽，為讀者帶來紙本與數位兼容的閱讀體驗。

今年Readmoo讀墨電子書也加入參展。（記者董柏廷攝）今年Readmoo讀墨電子書也加入參展。（記者董柏廷攝）

文化部政務次長李靜慧於開幕致詞時表示，文化部近年持續推動「向下扎根」的文化政策，今年文化幣適用年齡已下修至13歲，「領券率跟使用率出版圖書都是第1名，佔6成以上。」她也指出，文化部預計進一步將兒少書展轉為具移動性的年度活動：「即將推出的國際兒少書展，舉辦模式跟台北國際書展有點不同，會隨著城市移動。以兒少書展為核心，每年都會移動到不同的城市，也希望當地政府可以一起推動城市書展。透過書展跟文化幣，將向下扎根的活動做得更好。」

台北城市書展、台北國際童書展在台北世貿一館開幕，不少親子民眾到場，享受閱讀樂趣。（記者董柏廷攝）台北城市書展、台北國際童書展在台北世貿一館開幕，不少親子民眾到場，享受閱讀樂趣。（記者董柏廷攝）

趙政岷則強調，城市書展的設立，是為了補足暑期第2波出版熱潮，除了紙本出版商的踴躍參與，今年也加入數位出版平台，活動內容涵蓋新書發表演唱會、童書夢工廠等，營造遊戲與閱讀並重的展場氛圍。他亦宣布，台北市出版公會未來將持續推動「台北城市書展」，結合既有的「台北出版學校」課程與「台北出版論壇」分享平台，透過政策倡議、平台拓展及全民閱讀運動，構築更廣泛的閱讀網絡。希望能串聯圖書館、獨立書店與學校，實現「每月一書」、「每月一書店」、「每季一主題」的長期閱讀推廣計畫。

本屆展覽陣容橫跨多家知名出版社，包括聯寶國際、時報出版、讀書共和國、小魯文化、風車圖書、信誼基金會、三采文化、康軒文教、親子天下等，展品涵蓋兒童書、青少年讀物、外文圖書與電子刊物等，讀者可一次選購多元書籍，滿足全齡閱讀需求。

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