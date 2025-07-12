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【藝術文化】音樂劇悲慘世界音樂會 本週起高雄演出

2025/07/12 05:30

音樂劇《悲慘世界》40週年紀念版音樂會，本週移師高雄演出。（記者凌美雪攝）音樂劇《悲慘世界》40週年紀念版音樂會，本週移師高雄演出。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／高雄報導〕讓台灣觀眾引頸期待的經典音樂劇《悲慘世界》，今年終於以「40週年紀念版音樂會」首登台，在台北國家戲劇院連演30場，場場爆滿，還出現觀眾舉牌求票的盛況，讓不少曾經在倫敦舉過牌的音樂劇迷重溫了年輕時的熱血情懷。挾著台北演出的熱烈好評，音樂會自本週起移師高雄，並由導演領軍多位主要角色，於昨日接受媒體聯訪。

音樂會演員於衛武營接受聯訪，左起飾演酒店老闆的伊恩．休傑斯、飾尚萬強的路克．麥考爾、飾演芳婷的夏娜．休伊特、飾酒店老闆娘的海倫．華許，以及飾演賈維爾的海登．提伊。（記者凌美雪攝）音樂會演員於衛武營接受聯訪，左起飾演酒店老闆的伊恩．休傑斯、飾尚萬強的路克．麥考爾、飾演芳婷的夏娜．休伊特、飾酒店老闆娘的海倫．華許，以及飾演賈維爾的海登．提伊。（記者凌美雪攝）

這個「40週年紀念版音樂會」，是由現今倫敦西區演出版本進階升級製作，重現19世紀法國動盪時代的壯麗場景，結合高科技布景設計與磅礡的交響配樂，讓觀眾彷彿身歷其境，2024年9月由英國及歐洲啟航，預計2025年巡演全球逾15個地區。台灣則只有在台北與高雄演出，換言之，錯過高雄場，之後不知何時何地才能親睹盛況。

駐團導演妮基．伍拉斯頓受訪時表示，雖然大部分的音樂劇都有可能打造出音樂會版本，但成功的要素必須是本身的音樂性夠強，加上動人的故事與專業的演員，《悲慘世界》的故事與音樂性無庸置疑，而「40週年紀念版音樂會」最大特色是大部分要角多來自原本音樂劇的演員，比如飾演「尚萬強」的路克．麥考爾，是倫敦西區史上最年輕同時演出《歌劇魅影》的魅影與《悲慘世界》的尚萬強2個角色的演員、飾演「芳婷」的夏娜．休伊特，原本就是音樂劇荷蘭巡演時的「芳婷」。

高雄站新加入接演警官「賈維爾」的海登．提伊，以前也多次飾演音樂劇版本的相同角色，昨天受訪時顯得格外興奮，原來他曾在16年前隨《變身怪醫》來台演出，他開心地說，超愛台灣跟高雄，尤其能加入首次登台的《悲慘世界》音樂會一起演出，還發現演出人員及樂團成員都2倍的規格，從舞台布景到服裝都非常精緻，必須說是空前絕後史詩級的製作。

《悲慘世界》40週年紀念版音樂會，即日起至7月27日在衛武營歌劇院演出。

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