自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】北美館TFAM年度個展徵件結果揭曉 4組藝術創作計畫出線

2025/07/12 05:30

謝宣光《那屋之後》展覽作品示意圖。 （謝宣光提供）謝宣光《那屋之後》展覽作品示意圖。 （謝宣光提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館（簡稱北美館）TFAM年度個展申請展徵件結果出爐，經評審團討論後，最終選出4組藝術創作者及其展覽計畫，分別為何理《從這裡開始消融》、許尹齡《胸骨上的花粉》、張君懿《小紅》與謝宣光《那屋之後》。本屆評選委員由館內外共7人組成，包括曲德益、張元茜、顧世勇、王嘉驥、秦雅君、簡正怡與余思穎。4檔入選展覽預計於2027年上半年在北美館展出。

許尹齡《胸骨上的花粉》展覽作品示意圖。（許尹齡提供）許尹齡《胸骨上的花粉》展覽作品示意圖。（許尹齡提供）

何理的《從這裡開始消融》是一場以空間感知為核心的實驗性展覽。藝術家從關係的釋放與再生成出發，透過空氣濕度、風的強度及觀眾進場的時刻，構築一個不斷變動的展演現場。展覽旨在模糊既有秩序與邊界，邀請觀眾進入一場無法被明確定義的感知體驗。

許尹齡的《胸骨上的花粉》源自13萬年前智人以花祭奠亡者的考古研究，作品探討人與社會之間疏離卻緊密的連結。展覽結合繪畫、大型裝置與動畫，描繪人類面對記憶、夢想、網路社群與存在追問時的情感狀態，試圖在個體脆弱與宏觀時代間建立詩意的對話。

張君懿《小紅》則以台灣資深廣告配音員「小紅」為主角，運用錄像、聲音裝置、繪畫及三頻道投影等形式，探索個體聲音如何參與媒體生成過程。展覽思考當代視聽文化中，聲音如何與影像交織，進一步介入並形塑大眾記憶與集體意識。

謝宣光的《那屋之後》展現藝術家從劇場背景延伸出的空間敘事語言。作品以多幕劇形式串聯夢境、記憶、地景與文化儀式，從旅居他鄉的經驗出發，探討人在變動中如何重構自身位置。觀眾行走其中，將經歷建構與解構的過程，映照記憶與空間之間的不穩定性與修補特質。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應