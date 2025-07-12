【藝術文化】北美館TFAM年度個展徵件結果揭曉 4組藝術創作計畫出線

謝宣光《那屋之後》展覽作品示意圖。 （謝宣光提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館（簡稱北美館）TFAM年度個展申請展徵件結果出爐，經評審團討論後，最終選出4組藝術創作者及其展覽計畫，分別為何理《從這裡開始消融》、許尹齡《胸骨上的花粉》、張君懿《小紅》與謝宣光《那屋之後》。本屆評選委員由館內外共7人組成，包括曲德益、張元茜、顧世勇、王嘉驥、秦雅君、簡正怡與余思穎。4檔入選展覽預計於2027年上半年在北美館展出。

許尹齡《胸骨上的花粉》展覽作品示意圖。（許尹齡提供）

何理的《從這裡開始消融》是一場以空間感知為核心的實驗性展覽。藝術家從關係的釋放與再生成出發，透過空氣濕度、風的強度及觀眾進場的時刻，構築一個不斷變動的展演現場。展覽旨在模糊既有秩序與邊界，邀請觀眾進入一場無法被明確定義的感知體驗。

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許尹齡的《胸骨上的花粉》源自13萬年前智人以花祭奠亡者的考古研究，作品探討人與社會之間疏離卻緊密的連結。展覽結合繪畫、大型裝置與動畫，描繪人類面對記憶、夢想、網路社群與存在追問時的情感狀態，試圖在個體脆弱與宏觀時代間建立詩意的對話。

張君懿《小紅》則以台灣資深廣告配音員「小紅」為主角，運用錄像、聲音裝置、繪畫及三頻道投影等形式，探索個體聲音如何參與媒體生成過程。展覽思考當代視聽文化中，聲音如何與影像交織，進一步介入並形塑大眾記憶與集體意識。

謝宣光的《那屋之後》展現藝術家從劇場背景延伸出的空間敘事語言。作品以多幕劇形式串聯夢境、記憶、地景與文化儀式，從旅居他鄉的經驗出發，探討人在變動中如何重構自身位置。觀眾行走其中，將經歷建構與解構的過程，映照記憶與空間之間的不穩定性與修補特質。

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