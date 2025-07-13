【藝術文化】曝光率超高的國寶 故宮欽點畫界勞模漢宮春曉

〈明 仇英 漢宮春曉〉是一幅縱30.6、橫574.1公分的長卷（圖為局部）。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院典藏的書畫文物，依藝術性高下，區分為國寶、重要古物和一般古物3種等級。其中，書畫類「國寶」多列為「限展書畫」品項，每次最多只能展出42天，而且，大部分3年以上才能展出1次。

故宮新推出「碁人弈事 古代圍棋文化」特展，仇英筆下宮廷仕女下棋的畫面，也成為「國寶聚焦」重點。（故宮提供）

不過，根據記錄，院藏〈明 仇英 漢宮春曉〉，在2011年「精彩一百 國寶總動員」、2014年「明四大家特展 仇英」、2018年「偽好物 蘇州片及其影響」、2020年「女性形象與才藝」、2023年「筆歌墨舞 故宮繪畫導賞 III」等展覽，都露過臉，可說是這些年最常展出的國寶書畫，被小編封為「故宮書畫處勞動楷模」。

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這件「畫界之勞模」，在昨日登場的新展「碁人弈事 古代圍棋文化」中，又成為領銜之作，在「國寶聚焦」展間再度亮相。為何故宮展「古代圍棋文化」，必須請出〈漢宮春曉〉呢？原來畫中有一段是描繪春日晨光下，後宮嬪妃於宮苑賞花、鬥草、奏樂起舞，或從事梳妝、刺繡、育嬰等日常生活，更有雅集彈琴、對弈、書畫與鑑古等文人活動，展現宮廷仕女風雅多姿的日常生活。

是的，就是因為有古代女人下棋的畫面！故宮表示，傳統觀念裡，博弈常被視為男子的事，古籍中也鮮少記錄女性棋手，僅有極少數人因侍奉帝王或戰勝國手而留名，讓人誤以為女子不擅棋藝。其實，古書畫中不乏女子下棋的身影，多為後宮、閨閣與教坊女性，或為取悅男性、或為修心自娛而下棋。

因此，這次「碁人弈事」特展，特別設有「閨閣仕女」單元，在202、208、212展間，展示3件〈漢宮春曉〉，並搭配原寸局部比較圖，呈現古代女性模仿文人浸淫於琴棋書畫之中的嫻雅形象，雖然難以估量她們的棋藝成就，但可一窺古代女性投入棋戲的盛況。

「漢宮春曉」是明清仕女畫的經典題材，描繪後宮女性多樣而細膩的日常生活。最廣為人知的，就是明代仇英（約1494–1552）所繪，其構圖嚴謹、筆法精緻，成為後世畫家爭相仿效的典範，清乾隆皇帝就曾多次命宮廷畫師以此畫題創作，但比較強調宮苑的宏麗與儀仗的氣勢。

〈明 仇英 漢宮春曉〉是一幅縱30.6、橫574.1公分的長卷，絹本設色，鈐有仇英款印，原為明代書畫鑑藏家項元汴（1525-1590）所有，另有清宮藏印，雖聚焦女性日常，也鋪陳園庭殿宇，台閣、欄杆、門牆等，精細入神。在「google藝術與文化」網站中，有故宮建立的賞析，可閱覽全圖各種細節，還有動畫呈現畫中古代畫師為仕女造像的過程。

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