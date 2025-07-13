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【藝術文化】羅智信KnockKnock#1: 黃瓜創作展 探索空間感知

2025/07/13 05:30

藝術家羅智信以無聲敲擊裝置與場外低頻工程聲形成特殊的「共奏」，邀請觀眾重新思考日常空間的感官經驗與記憶。右邊作品為〈KnockKnock#5 天鵝脖子〉動力裝置，2025。（國家兩廳院提供）藝術家羅智信以無聲敲擊裝置與場外低頻工程聲形成特殊的「共奏」，邀請觀眾重新思考日常空間的感官經驗與記憶。右邊作品為〈KnockKnock#5 天鵝脖子〉動力裝置，2025。（國家兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家兩廳院表演藝術圖書館主辦的2025藝術家展覽系列，即日起至9月21日於兩廳院圖書館推出當代藝術家羅智信全新創作展「KnockKnock#1: 黃瓜」。透過5組動力裝置敲擊玻璃牆面，試圖打開觀眾對圖書館空間、聲音與日常感知的重新理解。

「KnockKnock#1: 黃瓜」展覽由5組動力裝置構成，企圖激發觀眾對空間邊界與視聽體驗的思索。（國家兩廳院提供）「KnockKnock#1: 黃瓜」展覽由5組動力裝置構成，企圖激發觀眾對空間邊界與視聽體驗的思索。（國家兩廳院提供）

「KnockKnock#1: 黃瓜」延續表演藝術圖書館自2023年啟動的策展機制，開放藝術家以作品回應館藏與空間。今年展覽聚焦於視覺裝置與聲音經驗的結合，探索觀者如何在日常中重新理解空間的文化性與感官性。羅智信表示：「我對攪動空間的性格、挑戰其耐受的邊緣特別有興趣。這件作品即是在圖書館中引入一種與聲音、甚至是噪音相關的裝置設計。」

展覽邀請羅智信以表演藝術圖書館的空間特性為基礎，模擬黃瓜、章魚觸手、天鵝脖子、錘子、手臂等物件，以觀者無法預測的節奏反覆「無聲敲擊」。這些動作如同物件與空間之間的隱喻對話，結合著場館周邊不時傳來的藝文廊道工程聲響的低頻噪音，呈現出一場有形但難以明確聽清的「無聲敘事」，使觀者在觀看與聆聽之間，重新感知原本被視為中性的知識場域。

國家兩廳院表演藝術圖書館表示，透過當代藝術的進駐，不僅能拓展觀眾對表演藝術的想像，也有助於重新定位圖書館做為文化交流與創意生成的場域。此次展覽不僅回應場域聲響與建築語境，也將藝術家的觀點具體化為觀眾可感知的空間經驗，推動藝術與公共場域的連結。

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