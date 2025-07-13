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【藝術文化】140年報紙活起來 台灣教會公報舊文獻進駐台語辭典⁺

2025/07/13 05:30

台灣教會公報社與高雄市打狗台語文促進協會合作，將公報文獻納入《ChhoeTaigi 台語辭典⁺》資料庫，以利推廣台語文化。（記者洪瑞琴攝）台灣教會公報社與高雄市打狗台語文促進協會合作，將公報文獻納入《ChhoeTaigi 台語辭典⁺》資料庫，以利推廣台語文化。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕7月12日是《台灣教會公報》創刊140週年，被譽為「台灣第一報」的刊物，自1885年創刊以來即以白話字記錄時代風貌。為推動台語文活化，台灣教會公報社與「高雄市打狗台語文促進協會」合作，昨日雙方於台南總社舉行簽署儀式，將1969年前以白話字撰寫的公報文獻，正式納入《ChhoeTaigi 台語辭典⁺》資料庫。

這批資料語句自然、詞彙豐富，是研究語言演變與學習表達的珍貴資源，協會理事長鄭智程表示，藉由比對不同時期語用，可深化語感；協會理事、《辭典⁺》負責人吳家銘也指出，語言學習不只是背單字，以白話字發行的《台灣教會公報》，不但提供大量完整的語句，更保留百年前的台語原汁原味，能夠幫助學習者比較並選用更合適的語詞來表達。

《台灣教會公報》最早名為《台灣府城教會報》，首期即以白話字書寫，為台灣羅馬字刊物先驅。直至1969年第1050期（與1049期合刊），因政治因素停止白話字出版。公報社社長方嵐亭牧師表示，盼望這批超過百年的文獻透過數位應用，能在現代發揮更大價值。

《ChhoeTaigi 台語辭典⁺》由「台文雞絲麵」團隊維運，已整合多部辭典、收錄90萬筆以上詞條。吳家銘坦言，過去也有政府或學術單位將白話字公報數位化，但多是為文化典藏，使用率有限；此次合作將結合推動講座與課程，讓珍貴語料真正走入生活。

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