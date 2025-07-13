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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】親子旅遊 降低怨尤

2025/07/13 05:30

圖／顏寧儀圖／顏寧儀

開開心心想親子一起來個旅遊，偏偏孩子不買單，不想出錢還受氣，家長規畫要有撇步……

圖／顏寧儀圖／顏寧儀

〈找出交集來〉降低期待 陪伴為要

文／小楊（台中市）

孩子小時，親子遊一直都很美好。某次開始，費盡心思規畫行程，孩子卻一臉不耐煩，甚至冷回：「這有什麼好玩？」整趟旅程的氣氛因此變得尷尬又壓抑。

原來青春期的青少年，講求的是「興趣與自主感」。他們喜歡偶像劇場景、動漫主題公園、遊樂設施，甚至只想窩在飯店滑手機。而大人偏好文化、美食、購物，重視行程的「豐富度與價值感」，這樣不同的旅遊視角，家長難以換得孩子的共鳴。

經過了幾次的討論跟溝通後，首先是我讓孩子參與規畫。把旅遊行程當做家庭共同企畫，讓孩子選擇一天或一個活動的主導權，不僅讓他們有參與感，也能提高期待。

接著是找到有交集的行程，例如選擇有地方美食又有主題樂園的城市，或安排半天給大人放鬆，半天給孩子瘋玩。

最重要的是要告訴自己降低期待，重視陪伴。不必每個時刻都要「開心又有意義」，只要在過程中彼此理解、互動，就已經是旅遊中最珍貴的收穫。

旅途風景會過去，留下來的，是一起走過的記憶。

〈營造參與感〉父母負責出資 孩子規畫行程

文／韋韋（台北市）

孩子漸漸長大，愈來愈有意見。國內外旅遊要先詢問他們是否有空、行程是不是他們想要的，不然會反問為何不先問過他們就擅自安排行程。

於是和幾位要好的同學及家長共同出遊，大人負責出資，孩子規畫行程。孩子先從鄰近日本規畫，寒假安排到北海道自助14天，由5組家庭的孩子負責，挑喜歡的旅館預定，若無法全部在同一間，就訂在附近；飲食及行程也是如此，喜歡同一地點就一起去，不然就分道揚鑣，各自走喜歡的行程，晚上再會合一起用餐或繼續走夜間行程。

經過幾次的開會討論，確定行程是大家想要的，大人小孩也歡歡喜喜地出發。因為是孩子的第一次自助旅行，對他們而言是一種挑戰。曾經遇過玩得太晚，回民宿洗澡時，發現熱水器壞掉，因已近凌晨，孩子知道不方便打擾屋主，決定先就寢，第二天再向屋主說；也曾遇過北海道大雪，嚴重延誤行程。但孩子們無任何怨言，苦中作樂靜待接下來的行程。

雖有遺憾，孩子卻甘之如飴，還興致勃勃地計畫暑假旅遊。

〈開放的心態〉不強求同行 才是最好邀請

文／大麥（台北市）

孩子還小時，只要有機會，我們就會踏遍台灣各地，想把這塊土地的美好傳遞給孩子。沒想到，幾年的疫情，孩子長成青少年，那有趣的時光卻從此變調……

「我們一起去某某地方吧！」「可以不要嗎？」其中一個孩子提出異議。「好久沒一起出去玩了，拜託嘛，爸媽真的很想跟你們一起出去走走。」

於是孩子們半推半就上車了。上車後，咚咚咚的連線遊戲聲一直傳來，開車的爸爸說：「窗外風景很不錯，難得有機會看！」他們仍不為所動，遊戲音效繼續傳來。峰迴路轉，車子駛進風景秀麗的山區。孩子不開心：「為什麼要到一個沒有網路的地方！」呃，網路是重點嗎？我納悶。

經過幾次不開心出遊後，我和先生決定，既然孩子長大了，不想跟著出去玩，那就我倆出遊就好，有時回來也會帶一些當地好吃或好玩的跟孩子分享。沒想到，孩子之後竟開始會在自己心情許可的時候，看似「忍耐」地和我們出去玩呢！

或許，保持開放的心態，才是最好的邀請。

〈算盤打錯了〉考量體力 以免成鬧劇

文／車月（南投縣）

趁孩子上小學前，與先生請了一個月假規畫環島之旅，本以為會四處留下美好記憶，體驗後發現跟孩子一起長途旅行，天氣、孩子的興趣與體力能不能負荷，非常重要，不然對彼此皆是辛苦的旅程。

暑期我們從中部出發一路往南，沿途造訪當地知名景點，也安排許多親子能活動的場所，但炎熱天氣削減年幼孩子體力，就算到他們最期待的動物園，興高采烈不到半小時，就喊累喊渴想休息。報以寄望能帶來清涼的水上樂園，遊戲區被太陽曬得發燙，孩子勉強遊玩，差點中暑。

緊急將行程調整為室內活動，像是觀看水族館、博物館展覽，孩子毫不賞臉，快速逛完禮品店，只想提早回民宿休息；行到東部，險峻壯麗的風景在大人眼裡值得花時間細品，對孩子而言卻是無盡的蜿蜒路段，看久根本一樣，鬧著想回家。

孩子於旅行中的哭鬧聲像一場噩夢，下次還是先嘗試短程旅行，並且優先滿足孩子的需求，才不會誰都不開心。

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