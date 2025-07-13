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【藝週末．藝週推薦展覽】從邊緣土生到童話仙境─「繁花夢露：張立曄的靈光樂園」展覽

2025/07/13 05:30

〈土石流-1〉壓克力、麥克筆、畫布，560×162公分。2006。〈土石流-1〉壓克力、麥克筆、畫布，560×162公分。2006。

文．攝影／記者董柏廷

〈台灣金剛-1〉壓克力、畫布，162×227公分。2008。〈台灣金剛-1〉壓克力、畫布，162×227公分。2008。

由高雄市立美術館推出的「繁花夢露：張立曄的靈光樂園」展，邀請黃志偉策畫，試圖呈現藝術家畫面中萬象齊放與轉瞬即逝的幻境狀態，也是一場關於個人創作蛻變與精神風景的當代繪畫展演。展期即日起至8月17日。

〈蝴蝶人-3〉壓克力、麥克筆、畫布，100×134公分。2015（左）；〈蝴蝶人-2〉壓克力、麥克筆、畫布，100×134公分。2015。〈蝴蝶人-3〉壓克力、麥克筆、畫布，100×134公分。2015（左）；〈蝴蝶人-2〉壓克力、麥克筆、畫布，100×134公分。2015。

走進張立曄的畫中世界，如同踏入一片喧囂而孤寂的密林。這裡花草瘋長、飛禽走獸蟲蝶亂舞、仙樹發光，卻也有檳榔西施、邊緣人與護法金剛。每一筆童趣與每一層色彩堆疊，都不是逃避現實的嬉戲，而是畫家與現實搏鬥後，蒸餾出來的靈魂慰藉。

「原生：編織想像世界，是畫插畫的快樂！」展區，展示張立曄於1990年代大量的報紙插畫。「原生：編織想像世界，是畫插畫的快樂！」展區，展示張立曄於1990年代大量的報紙插畫。

張立曄出生於嘉義，東吳大學社會學系畢業，並無科班訓練背景，卻自學繪畫超過30年。早期曾為報社副刊從事10年插畫創作，其密集的鋼筆線條與怪誕童趣的構圖風格，成為後續藝術語彙的基礎。他逐漸從描繪社會邊緣人與底層處境，轉化為對家庭與自然的關照，構築出以個人生命為經緯、交織想像與靈性世界的圖像宇宙。

〈小宇宙-紫〉壓克力、畫布，162×130公分。2014-15。〈小宇宙-紫〉壓克力、畫布，162×130公分。2014-15。

原生邊緣 從自畫像出走的獸性童年

〈野孩子〉壓克力、畫布，97×130公分。2016。〈野孩子〉壓克力、畫布，97×130公分。2016。

張立曄最早一批作品多以「自畫像」、「社會邊緣人」為題，畫面筆觸帶有濃厚原生感。那是種未經學院訓練卻內蘊情緒的視覺語言，如同孩童亂塗般的塊面與線條，彷彿將陰鬱的生命經驗封藏於荒謬童趣之中。他筆下人物大多表情呆滯、比例扭曲，線條粗拙如獸，卻蘊藏傷口與傷感。這種由生命苦楚中生長出來的創作，非為療癒而畫，而是憑直覺反映對弱勢與孤獨的深切同理。

〈獅行天下〉油彩、畫布，226×162公分。2020。〈獅行天下〉油彩、畫布，226×162公分。2020。

非科班出身的身分，反而促使其擺脫形式與正典的束縛。他以拼貼、撿拾、複合媒材的方式，將對土地、家族與社會的觀察融入畫布上。「土石流」、「護法金剛」等系列正是這一階段的代表作。特別是在「護法金剛」中，張立曄將台灣民俗圖像轉譯為當代符號，用繁複密集的頭顱與怒目來描繪心中未竟的信仰與庇佑，也象徵著其創作能量由反叛邊緣逐步走向自我建立的精神指標。

〈百花樹〉不鏽鋼鑄型、油彩上色，186×230×90公分。2020。〈百花樹〉不鏽鋼鑄型、油彩上色，186×230×90公分。2020。

蛻變紋理 蝴蝶人的出現與家庭宇宙的生成

〈發光魚-2〉複合媒材、畫布，60×140公分。2022。〈發光魚-2〉複合媒材、畫布，60×140公分。2022。

若說「原生邊緣」代表一種與社會張力的角力，那麼「蝴蝶人」系列便標示出一種內在轉向與宇宙召喚的開始。此系列起於張立曄成家之後，其生命焦點轉向家庭與親子關係，在創作中顯露出一種前所未見的溫潤與靜觀。

〈一天-萬物有靈光〉油彩、畫布，93×228公分（x24）。2021。〈一天-萬物有靈光〉油彩、畫布，93×228公分（x24）。2021。

「蝴蝶人」以蓮座上的變形人像為主體，透過層層疊疊筆法，將日常生活中情愛交融的點滴，濃縮於一尊尊神祇般的符號形象裡。畫面中的兩人世界，有時是畫家與妻子，有時是幻化的獸形合體，有時是子女的神祕投影。臉上無神的表情並非冷漠，而是超越語言的靈性感受；周遭的花草、山林亦如眾神起舞，隨筆意躍動、歌唱。

〈發光樹〉油彩、畫布，162×226公分。2020。（左起）；〈仙樹〉油彩、畫布，162×226公分；〈黃金花〉油彩、畫布，162×226公分。2020。〈發光樹〉油彩、畫布，162×226公分。2020。（左起）；〈仙樹〉油彩、畫布，162×226公分；〈黃金花〉油彩、畫布，162×226公分。2020。

張立曄不一味追求視覺語言的美化，反而探索與內在感知協調，他未追求所謂「完成度」或「技法」，而是忠實記錄內在的景象，因此作品往往充滿反覆堆疊與斷裂的筆觸，卻又在不經意之中流露出不假修飾的真誠與靈動。

編織世界 插畫時期與視覺思維的根基

張立曄長達10年的插畫創作經歷亦是不可忽略的一環。1990年代退伍後，他透過大學學姐介紹，為報紙副刊製作插畫，儘管稿酬微薄，卻換得極大自由，讓他得以從文學中汲取靈感，在畫紙上恣意妄想，為其繪畫語彙建立了重要的形式基礎。他以沾水筆勾勒線條，層層交疊如銅版畫一般，筆觸細密、情境飄忽。這段歷程，雖導致肝病住院，但也成為他後來創作「萬物有靈」與「靈光」系列的風格淵源。

萬物皆靈 如夢似幻的自然觀宇宙

走進展覽的後半段，「萬物有靈」系列作品鋪陳出張立曄對世界的獨特觀看視角。他筆下的精怪，不是奇觀的造型堆疊，而是靈性的流動與投射：長腳的魚、草形的兔、象鼻的狗、鳥身的獸、戴著小女孩面容的外星異形……這些既童趣又詭異的形象，在他繁複疊構的畫面中遊走，不是怪物，也不是裝飾，而是一種畫家內在情緒與宇宙觀的有機外顯。

「萬物有靈」系列中的精怪、山獸、奇花異鳥紛紛登場，既來自民間傳說，也來自他自創的宇宙神話。〈野孩子〉、〈小怪獸樂園〉、〈仙樹〉等作品充滿原生與想像力，在繁密構圖宛如奇幻版的《山海經》，同時融合他對佛教、民俗、家庭記憶的交織意涵，像一場充滿靈氣的夢遊。

其中尤以〈獅行天下〉一作最具標誌性。張立曄筆法下的獅子，仿若夜裡的靈獸，在閃爍星光的黑色背景中破面而出，既是自然的象徵，也是一種自我修行的意志化身。獅以微笑取代吼叫，不只是畫中的情緒節點，更像是藝術家對自身創作與人生困頓後的超脫與堅定意志的投影。

張立曄從不把繪畫當作模仿對象的再現，他更關注的是圖像之中的精神性，如呼吸般自然地生成，也如祈禱般純粹。他筆下的精怪們，既是他的情感分身，也是一種對人與自然、靈魂與肉身共處的深層凝視。

靈光乍現 藝術家心中的桃花源

進一步的「靈光」系列從精怪轉入景觀，畫中不再見多樣生物，而是一株株彷彿自內心生成、閃耀著神性光芒的樹。〈仙樹〉與〈世外桃源〉中，層層疊疊的圓形葉片、流動的金色光泉與虛空中的佛像，帶來近乎冥想式的觀看經驗。作品中的景觀並非具體地景，而像是從心靈升起的幻境。他所描繪的自然，不是寫實的樹與山水，而是一種意識流動與願力共構的結界。七彩祥雲、神鳥異獸、水氣飛瀑，都彷彿是從個人靈魂深處渲染出的另一種世界。

張立曄重新尋找與自然、與神祇的關係，他的「佛」不是宗教意義上的偶像，而是某種守護與對話的存在，與流動的泉水、靈性的樹木共同構成了觀者可參與的「清淨之土」。由此，可以看出畫家對內在秩序的追尋，對「一切皆有靈」的深信。創作對他而言，已經不是單純的發表或抒情，而是自我淨化與轉化的過程。他不以繪畫說教，而是將整個靈魂化為畫布上的呼吸與光。

「一天」的巨構：讓時間成為樂園

2020年後，畫面中的顏色更加繽紛，〈百花樹〉、〈發光魚〉等作品以光的顏色構築信仰與願力的象徵。畫面愈來愈像是佛經插畫、民間故事與外星圖譜的混合體，畫面不只是空間，更是多重宇宙的入口，巨幅創作〈一天-萬物有靈光〉便是這種宇宙思維的具體實踐。張立曄將24小時分割，每1小時是靈性時間的剖面圖，以24張100號畫布拼接出時間的畫面，以「畫」記錄宇宙運行的方式，除了是視覺實驗，也展現他的時間哲學。

張立曄的畫風，不在於技巧是否細膩，而是他如何用繁密、堆疊、童趣又拙怪的圖像語彙，建立出他獨有的宇宙邏輯。他用畫作進行社會觀察、記憶釋放與靈魂療癒。張立曄的畫，是神話也是現實，是家庭也是世界，是脆弱也是強韌。他從早年的社會關懷到近年的精神宇宙轉化，始終保有一種「任由生命自然發生」的真誠。

畫作裡的靈光不僅照見張立曄的內在山水，也召喚對自我、自然與未來的想像。若說當代藝術多半思辨、語言性強，那麼張立曄的作品則是另一種觀照：不為了成功、也不為了解答，而是單純地像一朵長在山澗中的花，靜靜開放、凋謝，只為完成自己的一生。

張立曄小檔案

1967年出生於嘉義，東吳大學社會學系畢業。曾為報紙副刊繪製插畫，1998年出版漫畫《橘子炸彈》獲金鼎獎。

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