韓國授權 台灣首齣棒球家庭音樂劇《轟吧！全壘打》9月熱血開演

取得韓國授權改編的《轟吧！全壘打》音樂劇，將於9月首演。（AM創意提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕他們從沒贏過，但他們堅持想再拚一場！如果問棒球比賽最能感動人心的精神是甚麼？想必是那股堅持信念的熱情。「我至今忘不了，在韓國音樂劇推介會（K-Musical Roadshow）上，看到舞台上孩子們眼中閃爍的光芒，以及他們喊出夢想的聲音，那一刻我瞬間熱淚盈眶。」因此，AM創意製作人林奕君決定在台灣推出這部熱血沸騰的劇場作品《轟吧！全壘打》。

《轟吧！全壘打》以小朋友為核心演員，圖左起飾女教練的許照慈、飾小棒球員的劉芸希、邱亮衡，以及暖男教練王鏡冠。（AM創意提供）

成立於2011年的安徒生和莫札特的創意劇場（AM創意），擅長結合音樂與故事的元素，致力創作適合全年齡觀賞，兼顧藝術與娛樂的高品質音樂劇。《轟吧！全壘打》是AM創意繼《Musical TARU!恐龍復活了!》之後，再度改編韓國好評音樂劇，打造全齡共感的家庭記憶。

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《轟吧！全壘打》改編自韓國「LIVE株式會社」口碑音樂劇《棒球王，海洋隊！》，故事聚焦於一支屢戰屢敗、被戲稱為「海鷗飼料」的「海鷗少棒隊」，而當一位凡事講求數據的冰山女教練，遇上滿腔熱血卻有些衝動的暖男教練，他們試圖帶領這群各有稜角、性格鮮明的孩子們，從衝突走向團結，踏上挑戰全國冠軍的奇蹟之旅。

「夢想不會自己贏，我們就是想試試看！」故事從韓國搬到台灣，名為《轟吧！全壘打》，一群在挫敗中成長的孩子，從連敗到進軍全國大賽，用汗水與友情撐出一場熱血逆轉劇。林奕君說，「這部作品的力量超越了劇場，它能真實地觸動人心，是一部真正能代表台灣精神的運動作品。」

為捕捉棒球運動的精髓，AM創意特別邀請由周思齊創辦的「球芽基金」跨界合作，嘗試將退役球員的寶貴經驗灌注到舞台表演中，特別的「棒球訓練營」中，多位退役職棒明星球員親自指導大小演員們跑壘、揮棒、投球及守備動作，讓每一個動作都充滿真實的力與美。

AM創意表示，這不僅是表演，更是對運動家精神最深刻的致敬，也是一場關於「團結合作，做對的事」的世代傳承，是獻給每個曾在球場上吶喊、在人生中奮鬥的台灣人的熱血應援。9月20、21日在台北城市舞台首演，之後將啟動全台巡演計畫。詳詢Tixfun。

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