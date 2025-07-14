灣聲樂團「幾米森林裡的樂章」 8月北流跨界獻演

此次台瘋交響流行音樂會是以音樂與繪本作家幾米的作品對話。（灣聲樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「當飛翔的孩子、走散的戀人、毛毛兔與星空在音樂裡重逢，這不只是童年的回聲，更是我們心中最柔軟的歸屬。」灣聲樂團以音樂與繪本作家幾米的作品對話，打造了2025年最具故事性跨界演出「幾米森林裡的樂章－台瘋交響流行音樂會」，將於8月9、10日，在台北流行音樂中心演出。

灣聲樂團將於8月再度推出台瘋交響流行音樂會，圖為2023年演出畫面。

（灣聲樂團提供）

音樂會從幾米繪本中選擇了《森林唱遊》、《月亮忘記了》、《星空》、《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》等10部作品，構築8段主題段落與完整聲音敘事，以完整交響編制，攜手7位作曲家，將華語金曲以創作手法發展為敘事交響篇章，同時融入2段原創樂章，搭配繪本畫面，展現「繪本×音樂×故事」的演出內容，帶領觀眾一起走過幾米繪本中的情感風景。

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灣聲樂團表示，音樂會由跨界團隊聯手創作，包括金曲獎最佳作曲人李哲藝擔任總導演與音樂總監，曾維庸指揮，舞台設計是國家文藝獎得主王孟超，還有影像設計王奕盛、燈光設計車克謙、聲響設計Michelle Paciulli等；音樂設計方面，按樂章演出序，分別是李哲藝、卓綺柔、蘇鈺淇、曾則予、陳哲聖、王敏玲、櫻井弘二。詳詢TixFun。

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