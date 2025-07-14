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蔡昱廷「家後Ke-āu」登場 探討傳統家族女性生命經驗

2025/07/14 05:30

藝術家蔡昱廷於《母女》中，親自扮演母親，並透過3D建模還原舊照片場景，重現其青春影像。（記者董柏廷攝）藝術家蔡昱廷於《母女》中，親自扮演母親，並透過3D建模還原舊照片場景，重現其青春影像。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新銳藝術家蔡昱廷策畫的展覽「家後Ke-āu」，展出《七日》與《母女》2件新作，透過動力裝置與錄像行為，探討台灣傳統家庭中女性的角色、男性權力的象徵，以及代際間情感與記憶的複雜牽連。展覽名稱「家後」源於台語對「妻子」的稱呼，蔡昱廷將其轉化為象徵性別枷鎖的意涵，以及所謂家庭背後的故事，並藉由自我生命經驗回應家族記憶與社會結構。展覽由洪建全基金會「雨棚計畫」支持，即日起至8月2日在洪建全基金會展出。

作品《七日》以紅磚牆、鐵鎚與動力裝置組成。蔡昱廷受訪時表示，靈感來自童年家庭往事，阿公過世後，家中子女在兩棟相連的老屋中間砌起一道牆，也是大家庭的消逝，阿嬤在其中一棟房子門前的椅子上，度過了剩餘的時間，「時間就像凝滯於那張椅子上。」蔡昱廷指出，這面牆象徵父權體系下女性話語權的消失，而作品中不斷敲擊牆面的機械鐵鎚，意圖敲碎「高牆」背後代表的傳統性別價值觀。他亦強調繁複花樣地毯與紅磚的材質對比，呈現陰性／陽性之間的張力對話，整體構成一場對於性別與權力關係的實驗性干預。

另一件作品《母女》則以單頻道錄像、攝影與行為藝術呈現，串連外婆、母親與兒子3代之間的血緣聯繫。蔡昱廷扮演母親角色，並透過3D建模還原舊照片場景，重現其青春影像，作品雖命名為「母女」，實則想藉此呈現母子間的情感傳遞與身分交錯。他說明，創作靈感來自母親常凝望自己的樣子回憶少女時期，進而思索「時間」如何在代際間遞延與重疊。錄像中蔡昱廷親自進行角色扮演，邀請母親為其上妝，過程中略顯拘謹，反映在複雜家庭關係下母子情感的疏離與親密並存，他借由外婆誤認照片人物的視角，拉出第三者觀看角度，擴張母子關係的解讀維度。

蔡昱廷為台北藝術大學新媒體藝術研究所碩士生，創作媒材橫跨裝置、攝影與錄像，近年作品多關注自我、精神、地方與歷史之間的多重主體性，逐步形塑其對當代社會結構與記憶再造的藝術觀察。

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