【自由副刊．重度台化日本人】 木下諄一／摩托車浪潮

◎木下諄一

◎木下諄一

初到台北的情景，即使在數十年後的今日，依然歷歷在目。

搭乘國光號客運，從當時的中正國際機場出發，上高速公路。可能是因為第一次出國，坐在車上的我，掩不住興奮的同時，心中的忐忑暗暗流動著。

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還好身邊有專程前來接機的台灣友人陪伴。她是我另一位台灣朋友介紹的，在日本曾見過一面。或許是想化解我的緊張，不時用日本話和我聊天。相較於車廂內的安靜，交談聲顯得十分響亮，更加劇了我的不安。

與現今不同，那時的台灣幾乎沒有日本觀光客――不不，不能說絕對沒有，他們以團客為主，所搭的交通工具全是旅行社準備好的遊覽車。正確地說，國光號這類的大眾運輸不是日本人會選擇的。

雨水沿著車窗流下。灰色的雲籠罩天空，縱然是大白天卻也陰沉昏暗。後來聽說，幸好有這場甘霖，為數十日未曾降雨的台北，消解了不少暑氣。

客運駛進台北市區內，眼前的景物為之一變――滿是漢字的大小招牌占據整個視野，此時才真切感受到自己已離開日本。正當我沉浸在異國的氛圍中，下一秒又被拉回現實。

當交通號誌一轉成綠燈，台北的馬路即搖身化為賽車道，摩托車少說有十輛、二十輛，不，可能更多，騎士們個個卯足全力，誰也不願落於人後。放眼望去，摩托車款並非是座位前方有腳踏板的那種文車，而是清一色像野狼125、跨坐且以身體前傾姿勢騎乘的武車。群車瘋狂向前衝刺的這一幕嚇壞了我，不僅如此，竟無一人戴安全帽！令人吃驚的還在後面――二人同騎一輛太普遍、三人同騎不稀奇，還有一家四、五口人前後相疊共乘！

就在這瞬間――我愛上了台灣。

這段故事，我在演講、報章、書籍等不少場合中多次提及。無緣無由，為何會愛上這片土地，自己也說不出個所以然來。直到最近，終於找到答案。

文化差異。

當時的日本與台灣之間，存有明顯的差異。簡而言之，日本是日本、台灣是台灣。在那個台日雙方彼此交流有限、無網際網路的時代，再加上台灣正處於戒嚴時期，日本的人們對台灣興趣缺缺。

在這樣的時空背景下，突然出現眼前的摩托車浪潮，在我內心掀起的新鮮感猶如滔天巨浪。坐在國光號客運裡，緊緊張張、低聲說著日本話的我，「日本」已從心中抽離，消失無蹤。

這是我從小到大、未曾體會過如此舒暢的世界。受到摩托車浪潮衝擊的我，一腳跨進台灣的門，不知不覺已悄然度過四十年。假使，那時沒有親眼感受那股浪潮的話，今日的我還會在台灣嗎？這解答只能在風中尋找。但可以確定的是――那瞬間，我愛上了台灣。●

■【重度台化日本人】隔週週一見刊。

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