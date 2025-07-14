【家庭plus．親子會客室】一餐飯 體認孩子大了

圖／達志影像

文／煦恩

那是一個星期六下午，兒子突然對我說：「晚餐我們出去吃吧！」語氣平淡卻帶著主動邀約的溫度。我有些驚訝，因為這是第一次由他主動提議我們母子外出用餐，過去總是我張羅三餐，從沒想過會有這樣的時刻。

我們一同走在東海商圈的小街上，邊走邊看著兩旁的店家。他看著店面說：「這家看起來不錯」、「那家好像也很好吃」，我靜靜跟著他走，彷彿世界暫時安靜下來，只剩下這對母子並肩而行的畫面。

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最後我們走進一家自助式火鍋店。那天店裡客人很多，服務生安排我們坐在並排的座位上，剛好適合我們這樣的母子時光。現在許多餐廳都採用手機點餐，我的視力不太好，他不但替我操作，還記得我平常的飲食習慣。我點了豬肉鍋，他貼心地幫我把菜盤裡的丸子換成了青菜，因為他知道我不愛加工食品、特別喜歡吃菜。

那一刻，我感受到他真的長大了。從前的他，吃飯總是我一口一口餵；上了國中、高中、大學，也一定要吃我準備好的三餐才肯安心。當年公司為了擴編，我從台中的職場被調派到虎尾工作，雖然工資略高，也說不定有升遷機會，但卻因此錯過了他小四到國二的成長過程。那段時間對我來說是片段的記憶，而對他，可能是學會獨立的過程。

我仍記得有一天他國一放學後打電話給我，說因為課後輔導太晚，錯過了接駁車，正打算用走的回家。他問我在做什麼，我只能輕聲回答「在工作」。那通電話接近傍晚六點，我內心滿是自責──如果當時我仍在台中，一定會立刻放下手邊工作去接他回家。

現在他已從大學畢業，進入職場，也在外地工作，假日才能回來。這次的火鍋之約，不只是晚餐，更像是一場儀式，一場悄悄交棒的儀式。他學會了照顧我，而我也要學會放手，不再把他當成那個總依賴我的孩子。

走在回家的路上，我一邊回味晚餐的溫度，一邊看著他高大的背影，心裡默默想著：孩子的成長只有一次。曾經為了給他更好的生活，我選擇了離開台中、追求薪資；如今想來，再多的金錢也換不回錯過的時光。如果可以重來，我會選擇留在他身邊，看他長大，一起吃更多頓這樣簡單卻溫暖的飯。

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