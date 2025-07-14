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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2025/07/14 05:30

圖／霜比圖／霜比

人數：4人

菜色說明：每當快接近下班和下課的時刻，當媽媽的就要開始忙碌、張羅著晚餐，等待兒子和女兒還有老公回家吃飯，讓飯菜香，慰勞他們一天的辛苦和釋放一整天的壓力，同時，孩子們也期待著放學回家，有一頓熱騰騰又香噴噴的美味佳肴，來填滿他們的五臟廟。

食材有爸爸種植的愛心番茄和地瓜葉，我做成義式番茄肉醬，還有地瓜葉炒紅蘿蔔片；乾煎土魠魚是我私心最愛的海產，還有兒子和女兒最愛的滷蛋和豆干，每次他們只要聞到滷味香，就會很興奮問我，今天滷了什麼好吃的食物；最後，輪到紫菜蛋花湯上場囉，大家都很愛的湯。

餐桌上，家人互相分享一天的喜怒哀樂，邊吃飯邊聊天，雖然菜色平凡，卻能吃出一家人的幸福。看著家人的滿足笑容，為娘的我，樂此不疲啊，只求你們把飯菜都吃光光呢！（文、圖／霜比）

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