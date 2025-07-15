文化部「島嶼之聲」獲世博邀請 9團隊8月進夢洲獻「廟埕前的謝神戲」

文化部長李遠（前排中）昨日宣布，文化部提案的「島嶼之聲—廟埕前的謝神戲」，已獲世博大會正式邀請，將進入世博會場夢洲內演出。 （記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕配合關西世博期間，文化部將於8月在大阪舉辦為期3週的大型展演活動「We TAIWAN」，向全世界觀光客展示台灣文化豐富多彩的內涵。逾30組參與團隊代表昨（14）日齊集台北舉辦行前記者會，文化部長李遠加碼宣布一項重磅消息，就是文化部提案的「島嶼之聲—廟埕前的謝神戲」，已獲世博大會正式邀請，將進入世博會場夢洲內演出。

「We TAIWAN」逾30組參與團隊代表齊集台北，與文化部長李遠、次長王時思一起參加行前記者會。



（記者凌美雪攝）

也就是說，幾乎整個8月期間，文化部都將在大阪舉辦活動，先是8月2日至20日為期3週的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，以「應援未來、奇蹟之島」回應世博大會主題「創造閃耀著生命光輝的未來社會」，規畫4大場域及主題，包含VS.空間「混融色彩」、大阪市中央公會堂「跨域創造」、中之島「萬變氣場」、線上線下虛實整合的「遊戲能力」。

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拚場藝術撞擊將與不二擊聲音製造所共同演出「大神尪：神將繞境護島嶼」 。（文化部提供）

最後是8月26至28日，文化部將率9個深具台灣文化代表性的表演團隊，在總導演杜思慧與音樂總監卓士堯共同策畫下，正式進入世博場域夢洲。為期3天（每天下午5點到6點）的演出，以「島嶼之聲—廟埕前的謝神戲」為題，分5個段落呈現台灣人對天地、神明的感恩之情，以及對生活的熱愛。

張雅淳將以歌聲與母語呈獻「咱講的話：阿母的話」。

（記者凌美雪攝）

內容包括新勝景掌中劇團結合戲偶肢體、聲音與互動的「酬神戲」；不二擊聲音製造所與拚場藝術撞擊共同演出「大神尪：神將繞境護島嶼」；來自台東的歌王桑布伊與屏東希望兒童合唱團共同演唱「來自遠古的祝福：獻給天地」；嘉義雯翔舞團以搏筊為主題延伸的舞作「命運的安排：搏筊（選段）」；張雅淳、謝銘祐、邱舒3位表演者則將分別以歌聲與母語呈獻「咱講的話：阿母的話」。

希望兒童合唱團將與歌王桑布伊共同演唱「來自遠古的祝福：獻給天地」。（文化部提供）

行前記者會上，李遠親自向所有團隊代表致意，並贈送「We TAIWAN」吉祥物「a-We」的各式造型布偶，做為加油打氣與祝福的象徵。李遠開心地說，自己很幸運能在文化部長任內經歷巴黎文化奧運，以及即將登場的大阪文化世博，在台灣面臨內憂外患的時刻，見證台灣最精采的一頁。

希望兒童合唱團將與歌王桑布伊共同演唱「來自遠古的祝福：獻給天地」。（文化部提供）

李遠還特別提到楊大正與吳念真發起的「群眾募資」活動，在短短幾天內就完成4階段募資目標，有了這筆款項，「a-We」將可在大阪天空飄起大型氣球、在電車廣告中出現，同時也將有影片及媒體等宣傳，因此，他也在記者會特別感謝這股不可忽視的「民間力量」。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之亦出席記者會，並表示「文化是彼此共感所撞見的」，相信日本與台灣人民將在相互共鳴下孕育出新的創意與理解，更加深日台之間的情誼。

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