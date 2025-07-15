【藝術文化】走進內惟 探索「台灣民間鄉野怪談」裡的妖怪世界

角斯以插畫描繪台灣傳統文化、神祇與妖怪意象，將怪談轉化為具有圖像敘事力的藝術作品。 （記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕高雄市立美術館內惟藝術中心主辦、高雄市立歷史博物館協辦的「從前從前……台灣民間鄉野怪談選」展覽，邀請插畫藝術家角斯以台灣各族群流傳的民間妖怪傳說為主題，創作呈現涵蓋平埔族、高山族與漢人文化中代代相傳的鄉野故事。

展覽以插畫為主軸，亦融合投影片、皮影戲等民俗元素。

（記者董柏廷攝）

展覽名稱「從前從前……台灣民間鄉野怪談選」取自傳統說故事的開場語，期盼觀眾翻開這本充滿想像的妖怪之書時，能從中感受到台灣土地上流傳的記憶與情感，將台灣亙古以來落地生根的族群，包含平埔族、高山族以及漢人於各地產生的傳說怪談，以圖像形式轉譯呈現。 ​

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源自土地的妖怪故事，不僅展現人們對未知世界的想像與恐懼，也深藏著生活智慧與時代寓意，反映過往社會的禁忌與文化價值。參展藝術家角斯，以插畫描繪台灣傳統文化、神祇與妖怪意象，其作品將屬地生成的怪談轉化為具有圖像敘事力的藝術作品。此次展覽以插畫為主軸，並融合皮影戲等民俗元素，重新詮釋台灣傳統妖怪故事的多元面貌。

草原市務所則以跨域策展視角切入，透過精怪角色、沉浸式展場設計與角色故事導覽，引導觀眾深入理解民間信仰的流變與各地文化習俗，展覽也藉由角色轉譯與空間敘事，連結古老傳說與當代視覺語言，讓觀眾在觀覽的過程中穿梭於台灣妖怪所構築的奇幻世界。詳詢高美術館官網。

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