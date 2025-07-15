【藝術文化】台日聯手 史博館賞「台灣蘭花百姿」

圖為山田壽雄所繪〈燕石斛、紅石斛、金石斛〉。（史博館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立歷史博物館與日本東京大學綜合研究博物館合作，跨國策畫「台灣蘭花百姿」台北展，昨（14）日開幕。展覽以台灣蘭花為主軸，集結台日兩地自然科學與藝術文化領域的珍貴藏品，包括不同時代、媒材、以蘭為題的作品，以及蘭科植物標本與植物畫，逾200件文物，即日起展出至9月7日。

史博館館長洪世佑表示，「台灣蘭花百姿」2月於東京首展，7月移師台灣，展覽中有東京大學特別出借包括明治時期的渡部鍬太郎、高屋肖哲、明治末年到昭和初年間活躍的山田壽雄的原畫，是首次在台灣亮相的重要作品；還有台灣第一代植物畫家王仁禮與當代植物畫家中島睦子的珍貴手稿；台灣原住民族鄒族文化裡視為神花的「金草蘭」，以及罕見曝光的蘭花攝影玻璃底片與腊葉標本等。

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日方策展人特聘副教授寺田鮎美以「金蘭之誼」描述此展；東京大學綜合研究博物館長西秋良宏則表示，台北展的規模遠大於東京，資料範圍更廣，內容更豐富。

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