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【自由副刊】 林佑霖／素描與攝相術
圖◎郭鑒予
◎林佑霖 圖◎郭鑒予
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「稍後，在一個更為完善的社會，／像我這種類型的人一定可以／在人們面前自由自在地活動。」
――卡瓦菲斯〈祕密的事情〉（1908）
．
1888年，柯達發明新型感光材料
底片成像，下方僅容幾行小字
那時是二十五歲，天堂在你身上
無須虔誠就輕易地降臨
絲綢沉入身體，滑動，柔軟
死死地擰出水分
在床上潰敗，大勝，天使遊行
（往後，你用數千個今天，塗抹黑線
反覆確認，是否因時間改變
記憶的弧線，少年站立中間
一盞世界的懸頂吊燈）
．
2008，在不開燈的房間
找一面鏡子。我十三歲，窗外的夜
仍然是夜，從未想過會有一天
鱗爪漸現，尾巴洩露真身
下顎骨齒列凌亂錯移
在雨中騎樓
看一名男子抽菸，苦味蛇纏
鍛造心臟。天上的布景毫無破綻
神聖觸手可及
――2008禁止通行
．
細木條搭建的實驗劇場，座位窄小，黑暗
搖搖欲墜，1908戲劇演出
兩個男人在舞台上，來回走過
肢體延展，金屬般，純金打造的門
延展。聚光燈打在上場戲的位置
明滅中角色失去表情，伸手
打開陰影裡的天幕，他壓低帽沿：
「拒絕將它們放在靈魂的面前，明天
永遠是明天，而昨天，一直是今天
謨涅謨敘涅――時間與記憶的女神啊
讓我在回憶中創造，忘卻流逝」
．
房間仍暗。父親推開了門
推開停產已久的映像管螢幕
電子槍擊出一張
畫質極低的像素自畫像
（出乎他的預想）
他用力擦拭著，站起
倒下，站起，愈擦愈縐的
草稿。那是他第一次看見
自己的兒子
．
關門。沒有檐幕，細白布條穿梭燈具之間
毫無阻擋地，暴露。祕密只在遮掩時成為祕密
請繼續往下閱讀...
在暗巷，面對面，不再變形
抱擁，1908年的陽光照不到這裡
全心祈禱，吹奏，素描的天使降臨
一份勉強辨認的禱文：
無需神諭，也知曉自己的死期
三十年內，或許更長一點……相差無幾
．
卡瓦菲斯，那位泛黃
壓在相框裡的少年
他早認定夜
仍會是夜，預言了並早先一步
接受摩伊賴的金線與鐵剪
你知道嗎？我也曾以為世界是無盡的
雲母般，易碎、純黑、脆弱
璀璨失去。而有一天世界
竟真的是雲母，折射、過曝
強光打下，讓我們洩漏自己的表情
．
2025，底片瘋漲，CCD數位相機因千禧年
噪點的模糊而流行，時間
延展，礦物般，雲母打造的門
延展。卡瓦菲斯回到劇場
幾個男人從左側上台，最後的台詞說與不說
都不再是祕密
回到1995，男嬰第一次哭泣，懸頂日光燈極白
磨石地板冰涼，有人壓在他身上
揮舞拳腳，又一次。他沒有哭，他笑著
在素描本上，時間的圓弧，明天就要來臨
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