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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 林佑霖／素描與攝相術

2025/07/15 05:30

圖◎郭鑒予圖◎郭鑒予

◎林佑霖 圖◎郭鑒予

「稍後，在一個更為完善的社會，／像我這種類型的人一定可以／在人們面前自由自在地活動。」

――卡瓦菲斯〈祕密的事情〉（1908）

1888年，柯達發明新型感光材料

底片成像，下方僅容幾行小字

那時是二十五歲，天堂在你身上

無須虔誠就輕易地降臨

絲綢沉入身體，滑動，柔軟

死死地擰出水分

在床上潰敗，大勝，天使遊行

（往後，你用數千個今天，塗抹黑線

反覆確認，是否因時間改變

記憶的弧線，少年站立中間

一盞世界的懸頂吊燈）

2008，在不開燈的房間

找一面鏡子。我十三歲，窗外的夜

仍然是夜，從未想過會有一天

鱗爪漸現，尾巴洩露真身

下顎骨齒列凌亂錯移

在雨中騎樓

看一名男子抽菸，苦味蛇纏

鍛造心臟。天上的布景毫無破綻

神聖觸手可及

――2008禁止通行

細木條搭建的實驗劇場，座位窄小，黑暗

搖搖欲墜，1908戲劇演出

兩個男人在舞台上，來回走過

肢體延展，金屬般，純金打造的門

延展。聚光燈打在上場戲的位置

明滅中角色失去表情，伸手

打開陰影裡的天幕，他壓低帽沿：

「拒絕將它們放在靈魂的面前，明天

永遠是明天，而昨天，一直是今天

謨涅謨敘涅――時間與記憶的女神啊

讓我在回憶中創造，忘卻流逝」

房間仍暗。父親推開了門

推開停產已久的映像管螢幕

電子槍擊出一張

畫質極低的像素自畫像

（出乎他的預想）

他用力擦拭著，站起

倒下，站起，愈擦愈縐的

草稿。那是他第一次看見

自己的兒子

關門。沒有檐幕，細白布條穿梭燈具之間

毫無阻擋地，暴露。祕密只在遮掩時成為祕密

在暗巷，面對面，不再變形

抱擁，1908年的陽光照不到這裡

全心祈禱，吹奏，素描的天使降臨

一份勉強辨認的禱文：

無需神諭，也知曉自己的死期

三十年內，或許更長一點……相差無幾

卡瓦菲斯，那位泛黃

壓在相框裡的少年

他早認定夜

仍會是夜，預言了並早先一步

接受摩伊賴的金線與鐵剪

你知道嗎？我也曾以為世界是無盡的

雲母般，易碎、純黑、脆弱

璀璨失去。而有一天世界

竟真的是雲母，折射、過曝

強光打下，讓我們洩漏自己的表情

2025，底片瘋漲，CCD數位相機因千禧年

噪點的模糊而流行，時間

延展，礦物般，雲母打造的門

延展。卡瓦菲斯回到劇場

幾個男人從左側上台，最後的台詞說與不說

都不再是祕密

回到1995，男嬰第一次哭泣，懸頂日光燈極白

磨石地板冰涼，有人壓在他身上

揮舞拳腳，又一次。他沒有哭，他笑著

在素描本上，時間的圓弧，明天就要來臨

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