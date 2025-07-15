【自由副刊】 林佑霖／素描與攝相術

圖◎郭鑒予

◎林佑霖 圖◎郭鑒予

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「稍後，在一個更為完善的社會，／像我這種類型的人一定可以／在人們面前自由自在地活動。」

――卡瓦菲斯〈祕密的事情〉（1908）

．

1888年，柯達發明新型感光材料

底片成像，下方僅容幾行小字

那時是二十五歲，天堂在你身上

無須虔誠就輕易地降臨

絲綢沉入身體，滑動，柔軟

死死地擰出水分

在床上潰敗，大勝，天使遊行

（往後，你用數千個今天，塗抹黑線

反覆確認，是否因時間改變

記憶的弧線，少年站立中間

一盞世界的懸頂吊燈）

．

2008，在不開燈的房間

找一面鏡子。我十三歲，窗外的夜

仍然是夜，從未想過會有一天

鱗爪漸現，尾巴洩露真身

下顎骨齒列凌亂錯移

在雨中騎樓

看一名男子抽菸，苦味蛇纏

鍛造心臟。天上的布景毫無破綻

神聖觸手可及

――2008禁止通行

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細木條搭建的實驗劇場，座位窄小，黑暗

搖搖欲墜，1908戲劇演出

兩個男人在舞台上，來回走過

肢體延展，金屬般，純金打造的門

延展。聚光燈打在上場戲的位置

明滅中角色失去表情，伸手

打開陰影裡的天幕，他壓低帽沿：

「拒絕將它們放在靈魂的面前，明天

永遠是明天，而昨天，一直是今天

謨涅謨敘涅――時間與記憶的女神啊

讓我在回憶中創造，忘卻流逝」

．

房間仍暗。父親推開了門

推開停產已久的映像管螢幕

電子槍擊出一張

畫質極低的像素自畫像

（出乎他的預想）

他用力擦拭著，站起

倒下，站起，愈擦愈縐的

草稿。那是他第一次看見

自己的兒子

．

關門。沒有檐幕，細白布條穿梭燈具之間

毫無阻擋地，暴露。祕密只在遮掩時成為祕密

請繼續往下閱讀...

在暗巷，面對面，不再變形

抱擁，1908年的陽光照不到這裡

全心祈禱，吹奏，素描的天使降臨

一份勉強辨認的禱文：

無需神諭，也知曉自己的死期

三十年內，或許更長一點……相差無幾

．

卡瓦菲斯，那位泛黃

壓在相框裡的少年

他早認定夜

仍會是夜，預言了並早先一步

接受摩伊賴的金線與鐵剪

你知道嗎？我也曾以為世界是無盡的

雲母般，易碎、純黑、脆弱

璀璨失去。而有一天世界

竟真的是雲母，折射、過曝

強光打下，讓我們洩漏自己的表情

．

2025，底片瘋漲，CCD數位相機因千禧年

噪點的模糊而流行，時間

延展，礦物般，雲母打造的門

延展。卡瓦菲斯回到劇場

幾個男人從左側上台，最後的台詞說與不說

都不再是祕密

回到1995，男嬰第一次哭泣，懸頂日光燈極白

磨石地板冰涼，有人壓在他身上

揮舞拳腳，又一次。他沒有哭，他笑著

在素描本上，時間的圓弧，明天就要來臨

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