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【自由副刊．鸚鵡所住】 陳淑瑤／無色

2025/07/15 05:30

◎陳淑瑤◎陳淑瑤

◎陳淑瑤

木棧道有如一列背鰭砌在小山坡上，起始全木作，木梯木欄杆，架高的走廊如小橋，中途一大段好幾節單邊木欄杆搭配水泥台階，斂著下巴一鼓作氣直到腳下木梯再現，頂頭木亭在望，一點小辛苦即將過去，嫌不夠操的人會在水泥階梯上一遍遍迴轉跑上跑下。銜接上木梯我聽見自己叩響木板的回音，後面突如其來一連串小跑步，我連忙閃邊，它叮叮咚咚地高上去。

穿過木亭，一截木梯後又是一座木亭，很有更上一層樓的意味。曲曲折折的層板築向樓台，到這兒伸出一條平步，前面還有發展，但我總在這兒左轉岔出去，進入兩旁圍有木扶手的木梯，且特別喜歡走下坡時的轉換鬆懈，伴隨連續四部左拐右彎而來的風景。歷經這一整套木作工程，我的健行差不多是完成了。

階坎邊上的黃色警示線皆已磨損黯淡，到這兒眼睛一亮，首節下降階梯十二階就有三階打了叉，三個像「X」的黃色記號，國家地理黃框那種明確大鮮黃，黃得非常警醒奮發，上面還閃耀著樹隙下來的光斑，旁邊貼紙寫著「已錄案處理，請小心通行」。所以，到這兒不放輕鬆都不行了，俯視一顆壞掉的琴鍵，也許掠過落掉一拍，也許穩穩地下手，儘管有些變調，不改變步履便是一拐。

開始下降的腳步特別沉嗎？愈往下愈輕盈，階梯大致完好。有一個披格子衫的女人老是把水瓶擱在欄杆上，將此梯間當做健身房，或是一個運動器材，不斷地反覆鍛鍊身體，我盡量靠邊，避免干擾她的節奏。

每走到這兒我便想起一個根本就不存在的任務――找尋一副紅框眼鏡。去年初有個女人在坡地上翻遍草叢植被，找尋她的紅框眼鏡，說是「剛配不久」，「全視線」的，昨天她站在木棧道上眼看著它「飛下去」，當場馬上下去怎麼找都找不到；今天又來，一身狩獵的衣裳，與一友伴，也許並不是，因為在我看熱鬧時又有一個關心這件事的女士二話不說攀出梯圍，加入搜尋的行列。找了又找，第一個友伴宣告放棄。隔一個禮拜，連續下了幾天雨後，我看到她一個人，穿雨鞋，拿著一支附有彎刀的木桿，在那塊圮了又圮的坡地細膩潛心地翻找。我什麼都不敢問。這不正是詩寫的「那麼撲打草叢／尋覓遍找不到的東西」，別說她不信不死心，我也不信，就這麼塊小坡，剝落掃蕩刮魚鱗似的，紅框眼鏡到底跑哪去？

紅色的欲望，紅色的焦慮，總會漸漸不再強烈，我怎就不信她找得到，最終「由於必須放棄／不能保有的東西，／變成身外物／不論衷心意識如何――／瀟瀟灑灑忘了吧」

每到這兒她（我也是）不忘笑著掃視一眼那吞掉她眼鏡（和眼睛）的小坡，哪天狂風暴雨後說不定它會輕輕地冒出草叢，它和主人都完成了「全視線」，紅已黯淡。●

注：文中詩句皆出自夏爾〈悼涅豐公園〉。

■【鸚鵡所住】隔週週二見刊。

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