【自由副刊】 許裕全／駱駝．飛鳥．魚

◎許裕全

◎許裕全

1997年7月。

香港在細雨中回歸中國。

幾個月後我離開吉隆坡，南下新山逐新水草而居。自台灣畢業返馬，幾年來心裡的板塊不停碰撞，每一份工作都做不久，都以為只是過境，心心念念最後還是要回台灣的，卻沒想此次一別經年，再回望已是咫尺天涯的此時此身。

我不是大時代的兒女，所以不覺得香港回歸與我何干，它讓我想起中學歷史課死嗑的《南京條約》，老師說這題必考，屈辱不死，它的命運會借屍還魂變成試卷在考場上為難學生的情感。如今條約內容已在記憶裡零落離散，唯一記得的是香港，它像一碟燒賣從水深火熱的蒸爐中，被強行端到了英國人的餐盤上，任君嚥嚼。

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當下在心裡做了道數學題：

1997-1842=155。

啊！原來林則徐虎門銷煙已過了那麼久，一個半世紀的歲月對一個城市來說，可以對應人生的什麼階段？當我這樣想的時候，便覺自己在吉隆坡兩年的窮活已不堪說嘴，它短淺得像蜉蝣的一句喟歎，旋起即滅，怪不得與這座城市的愛恨情仇都交織不起來。但為了給生命下個小註腳，我在公司附近的中央廣場唱片行，買了齊豫的《駱駝．飛鳥．魚》。

於是，1997年，屬於香港中國大英帝國的動蕩年代，遠不及一張唱片給予我的小意義。

記得那是星期六的午後。

上半天班的我，有一大把無所適從的閒散時間。從馬華公會大廈出來，頂著明晃晃的陽光，往中央廣場走去。途中會經過「法界觀音聖寺」，那是一座神奇的觀音娘娘小廟，狹仄地擠在城市叢林的縫隙裡，處境看起來很危險，感覺僅靠幾縷繚繞的香火苟且偷生，隨時會被發展的挖泥機連根拔走。

我每天步行都會經過這座廟，算起來那兩年是我一生中最靠近法門的高光時刻，但許是性格魯鈍，慧根無，日日晨鐘暮鼓過門而不入，有敬畏心但無親近心。只是偶爾抬頭看見泥黃色拱門上的榜書大字「登彼岸」時，會稍微留個心眼，不是漸漸悟出肉身困頓彼岸是救贖，而是因為自己喜歡書法，特別注意到「登」字的那一捺，收筆時故意岔開了幾絲飛白，筆斷意連，像香港漫畫《龍虎門》裡的「降龍羅漢」弓下腰呼喝一聲，打出的那一記無形拳，拳頭雖停在空中，但流動的勁氣攏聚成飛射的箭矢線條，咻咻咻地把對手震懾數丈外。

「中央廣場」名字恢宏氣派，然它僅是一座被時光遺忘的老商場。商場內燈光昏暗，店家推崇節能減碳，專賣些廉價物品或仿冒品，我們稱之為「水貨」，一眼望去盡是異鄉移工的絲路天堂。

我來這裡沒其他目的，就只是窩在一樓唱片行，和年輕老闆閒嗑些音樂有的沒的。偶爾買幾張冷門的凱爾特唱片，豎琴和風笛流淌出來的音符曠野空靈，讓人瞬間被拋到天涯盡頭的愛爾蘭或蘇格蘭遼闊的草原和岸壁斷崖，儘管我對這兩個地方一無所知，可能覺得自己氣質與眾不同，怪人配怪嗜好，無須多解釋，心領神會就好。

說是唱片行，它不過是一爿小店，生意冷清，至少在我閒置的幾個小時裡都沒見幾個人走進來。心裡暗忖如果我是老闆，絕對要懷疑人生，如此鬆弛、無所事事，音樂是魔音是地獄，長久下去人會瘋的。

有時老闆還叫我幫忙看店，然後他會消失一段時間，也許去打包雜菜飯，或者在樓梯間抽菸。

那天，他臨出門前丟了一張CD給我說，齊豫出新專輯了。

我喜歡齊豫，但我身邊同學不喜歡她。覺得她鈴鈴噹噹的大耳環、胡亂披在身上五顏六色的大花布，是個怪異的人。啊！同學口中的「怪異」，在我眼裡卻是詩意與遠方、吉卜賽和流浪，或仙氣飄飄的代名詞。

1985年，中學一年級，積攢了幾個月零錢，買了《回聲》卡帶，反覆在索尼隨身聽裡，切割出一個與現實迥然不同的世界。將兩枚小耳機塞進耳朵，音樂響起，自己便孤獨成一顆遺失在銀河裡的星球。不久卡帶被同學借去，當晚他便將卡帶歸還，形神詭異，說第七首歌〈今世〉讓他毛骨悚然，大白天的，拔尖的高音像暗處女鬼嘶叫，他老爸叫他馬上關掉。從那天開始，我疏遠了他。

久違的《駱駝．飛鳥．魚》，對應沙漠、天空、海洋三種動物，莫名其妙輪迴在同一時空，感覺天地初開、渾沌無序的魔幻，很契合自己不合時宜的個性。

我拿起專輯，像捧起一本新書般嗅著它獨特的味道，拆開透明薄膜，抽出小冊子細讀專輯裡的文案：「每個人的腳下，都有一塊或大或小的泥沼，有人提腳便走，有人花費半生氣力……該在意的，不是鞋上泥的多寡，而是臉上微笑的弧度。十二首歌，我分別留了位子給我的父母，我的孩子，我的愛人，我的敵人和我自己。當然，也留了一個給你……」

我恍然一驚，距離上一次她脫下九月的高跟鞋赤足踏上地球花園的小台階，應該有九年了吧？而我最後一次在電影院裡落淚，是因為看到憨厚的胖子洪金寶，不顧自身體重爬樹將昨夜掉落的杜鵑花重新插回枝頭，終究喚不回張艾嘉唱著〈船歌〉遠嫁他人，這遺憾轉眼也過了八年青春。魔法一樣的齊豫在記憶的水面載浮載沉，於是，我權充一日店長，將這張CD放入播放機，扭大音量，頓時，什麼天地呀四季呀晝夜呀，什麼海天一色地獄天堂暮鼓晨鐘，時間失去了意義，世界飛了起來。

彷彿這垂直落下的天籟神音，一下子就把周遭超渡了，每個人的心都開出一朵蓮花，踱著蓮花步，捻著蓮花指，和顏悅色笑容很菩薩。

我久久無法回神，靈魂飄飄蕩蕩找不到座標。於是耍了小心機，一直無限輪迴播，不久感覺整座商場盡是駱駝風沙中漫步，群鳥驚起四方啼鳴，游魚在瀲灩水光中流竄。

有時，時間很長，但自己只能定格在某一瞬間。一首歌，把我給留住了，留在了遙遠的1997年。●

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