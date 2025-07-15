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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】角菜 田間瑰寶

2025/07/15 05:30

角菜營養價值極高，深受養生族群喜愛。角菜營養價值極高，深受養生族群喜愛。

文、圖／蔡以倫

廿多年前，父母曾在市民農園經營一方小菜圃。有次從園裡帶回一種我從未見過的野菜──葉片略厚，裂葉形，氣味濃郁，入口帶苦澀。他們說這是「角菜」，園友常吃，營養豐富。但那時的我，對這股草本濃烈風味難以接受，只能淺嘗即止。

直到十年前，我也走上農業這條路，才真正理解父母當年的眼光。角菜極適合台灣田間栽培：耐熱、少病蟲害、生命力強，不論土壤深淺，只要陽光充足，便能茁壯成長。尤其在高溫夏季，角菜仍能穩定生產，是田裡名符其實的瑰寶，夏季蔬菜的好選擇。

角菜屬菊科植物，自漢代起即有栽培記載。葉片帶有淡淡菊花香，依莖色可分為赤莖與綠莖兩種，田間以赤莖種較常見。嫩葉與嫩莖可細切入湯、佐薑絲快炒，也常見於精力湯或各式野菜料理之中，濃郁中帶一絲清苦，深受養生族群喜愛。

在中國雲貴，角菜又稱「白苞蒿」、「鴨腳艾」，或「珍珠菊」，是當地廚房裡常見香草。搭配紫蘇，煮泥鰍或炒田螺，去腥提香。一鍋野味，因一把野草而鮮香四溢，成為山村人家的日常滋味。

不僅如此，角菜營養價值極高，富含維生素A、C、B1、B2，以及鈣、磷、鐵等礦物質與蛋白質。常食有助於促進骨骼發育、提升新陳代謝，也具有清熱退火、促進食欲、幫助消化等功效。據說還有助於牙痛與預防高血壓、糖尿病等慢性病。

如今的我，已習慣巡田之際，順手摘幾片角菜嫩葉，拌進早餐、煮成湯食。當年的偏見，在與植物日常相處中，悄悄被理解與欣賞取代。角菜教會我──有些植物，得用時間去認識；就如同與人相處，最初的距離，或許只是誤解了一種氣味。（作者為淡水香草街屋主人）

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