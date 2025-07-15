【家庭plus．生活停看聽】等紅燈 也等平安

等紅燈 也等平安

文／范秀梅

每天上下班的途中，總會遇到紅綠燈，尤其當綠燈即將轉為紅燈時，會短暫出現黃燈，這時許多人會選擇加速通過，我也曾是其中之一。直到有一天，在等紅綠燈時，我親眼目睹十字路口發生了一場車禍。

那一刻我驚呼出聲、心跳加速，因為就在剛才，我也差點衝出去，只為了搶在紅燈前通過。那瞬間，我整個人都嚇傻到腦筋一片空白，不久看到員警及聽到救護車的聲音，才從驚嚇中緩緩清醒，那時深刻體會到：一時的急躁，可能換來一生的遺憾。

請繼續往下閱讀...

從那次經歷後，我時時提醒自己，安全永遠比趕時間更重要，提早幾分鐘出門，看到黃燈就減速停下，不僅保護了自己，也讓家人多一份安心。家人每天都在等待我們平安回家，我們是家庭中很重要的成員，不是孤單的個體，自己的安全牽動著他們的心。想想父母、孩子或伴侶，在家中等待的目光與關心，真的沒有任何理由可以拿「搶快」來冒險。

其實，等待紅燈的那幾十秒也能變得有意義。我開始利用這段時間觀察周遭的人與車，甚至從中看出人的各種個性與生活態度。有時也會拿出「十巧手」來活動手指筋骨，既打發了時間，也為忙碌生活增添一點療癒與趣味。

在生活節奏愈來愈快的現在，我更真心希望，大家都能遵守交通規則，為自己、為家人，也為路上的每一位行人與駕駛人，守住那份平安，同時在慢中感受生活的美好，沿路欣賞大自然帶來的心靈平靜，願我們每一次出門都能平安啟程，每一次回家都能快樂團圓。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法