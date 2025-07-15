自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】等紅燈 也等平安

2025/07/15 05:30

等紅燈 也等平安等紅燈 也等平安

文／范秀梅

每天上下班的途中，總會遇到紅綠燈，尤其當綠燈即將轉為紅燈時，會短暫出現黃燈，這時許多人會選擇加速通過，我也曾是其中之一。直到有一天，在等紅綠燈時，我親眼目睹十字路口發生了一場車禍。

那一刻我驚呼出聲、心跳加速，因為就在剛才，我也差點衝出去，只為了搶在紅燈前通過。那瞬間，我整個人都嚇傻到腦筋一片空白，不久看到員警及聽到救護車的聲音，才從驚嚇中緩緩清醒，那時深刻體會到：一時的急躁，可能換來一生的遺憾。

從那次經歷後，我時時提醒自己，安全永遠比趕時間更重要，提早幾分鐘出門，看到黃燈就減速停下，不僅保護了自己，也讓家人多一份安心。家人每天都在等待我們平安回家，我們是家庭中很重要的成員，不是孤單的個體，自己的安全牽動著他們的心。想想父母、孩子或伴侶，在家中等待的目光與關心，真的沒有任何理由可以拿「搶快」來冒險。

其實，等待紅燈的那幾十秒也能變得有意義。我開始利用這段時間觀察周遭的人與車，甚至從中看出人的各種個性與生活態度。有時也會拿出「十巧手」來活動手指筋骨，既打發了時間，也為忙碌生活增添一點療癒與趣味。

在生活節奏愈來愈快的現在，我更真心希望，大家都能遵守交通規則，為自己、為家人，也為路上的每一位行人與駕駛人，守住那份平安，同時在慢中感受生活的美好，沿路欣賞大自然帶來的心靈平靜，願我們每一次出門都能平安啟程，每一次回家都能快樂團圓。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應