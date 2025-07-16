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【藝術文化】朱團2豆莢寶寶音樂會8月起巡演 隨音樂互動闖關《登上彩虹塔》

2025/07/16 05:30

身懷音樂絕技的豆莢寶寶，這次將協助大家闖關登頂。（記者凌美雪攝）身懷音樂絕技的豆莢寶寶，這次將協助大家闖關登頂。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「豆莢寶寶兒童音樂會」至今已37年，幾乎每年都會推出全新製作，關注當下兒童最有興趣的主題。今年新作《噔噔！登上彩虹塔》，昨（15）日首度在媒體面前曝光，音樂性更純粹，可以聽到很多不同樂器與音樂風格，一如作品名稱，在追尋著彩虹軌跡邁進的過程，彷彿可以聽見顏色的聲音。

《噔噔！登上彩虹塔》藉音樂帶動觀眾開心互動。（記者凌美雪攝）《噔噔！登上彩虹塔》藉音樂帶動觀眾開心互動。（記者凌美雪攝）

此次《噔噔！登上彩虹塔》，由朱宗慶打擊樂團2助理藝術總監陳宏岳與編導呂濟寬聯手打造，以類似手遊電玩的「闖關」為主要架構，描述豆莢寶寶DoDo、ReRe跟MiMi在追尋彩虹軌跡的過程，發現盡頭存在著一座「彩虹塔」，為協助大家闖關登頂，途中竟遭受詛咒，不但全身只剩「黑白」兩色，甚至出現了「靈魂交換」的奇幻情節。

朱宗慶希望「豆莢寶寶兒童音樂會」可成為小朋友開心走進劇場的美好起點。（記者凌美雪攝）朱宗慶希望「豆莢寶寶兒童音樂會」可成為小朋友開心走進劇場的美好起點。（記者凌美雪攝）

現場觀眾是否能隨著音樂互動闖關，幫助豆莢寶寶找回七彩光芒？陳宏岳說，此次音樂會特別請朱團成員高瀚諺量身創作主題曲與帶動曲，希望透過音樂帶動觀眾開心地參與，一層一層踏上心中的彩虹塔。

朱團藝術總監朱宗慶表示，朱團自1988年舉辦全台灣第一個兒童音樂會，至今陪伴並培養出無數優秀的演奏家與音樂觀眾。也可說，有很多小朋友是因為「豆莢寶寶」第一次進劇場，有人因此喜歡上音樂、接觸音樂，更把創意應用在日後從事的各行各業。

朱宗慶說，現在的「豆莢寶寶兒童音樂會」是由朱團2負責演出：「他們都只有20歲出頭，就已經可以兼具演奏與表演，並且包辦現場觀眾互動，讓我深信打擊樂的未來充滿無限可能！」

《噔噔！登上彩虹塔》將於8月2日至10月19日巡迴台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南與高雄等8縣市，總共演出25場。詳詢OPENTIX。

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