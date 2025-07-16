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【藝術文化】傳藝中心「請囡仔來看戲」 2025兒童戲曲巡演起跑

2025/07/16 05:30

「請囡仔來看戲」2025兒童戲曲巡演活動記者會後，傳藝中心主任陳悅宜（第2排左3起）、唐美雲歌仔戲團長唐美雲、文化部長李遠、明華園總團當家小生孫翠鳳、一心戲劇團當家小生孫詩珮，以及參與計畫的23個團隊代表一起合影。（記者董柏廷攝）「請囡仔來看戲」2025兒童戲曲巡演活動記者會後，傳藝中心主任陳悅宜（第2排左3起）、唐美雲歌仔戲團長唐美雲、文化部長李遠、明華園總團當家小生孫翠鳳、一心戲劇團當家小生孫詩珮，以及參與計畫的23個團隊代表一起合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕為推動兒童戲曲向下扎根、促進傳統藝術世代傳承，國立傳藝中心昨（15）日舉辦「請囡仔來看戲」2025兒童戲曲巡演活動起跑記者會，宣告「114年度傳藝Go Young校園巡演計畫」暨「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」起跑。

文化部長李遠表示，「請囡仔來看戲」2項計畫結合了兒童及母語，可以說是「重中之重」的政策。李遠也說，因為對兒童政策的重視，所以他上任後陸續推出文化幣下降至13-15歲、專屬兒童的頻道「小公視」及培育繪本新秀等，因為他一直認為「文化最重要就是自己唱自己的歌、演自己的戲、畫自己的繪本給小朋友看」。

傳藝中心表示，近年來陸續推行多項兒童戲曲計畫，扶植優秀兒童劇團，透過劇本創作、節目製作到推廣演出，推動專屬兒童的戲曲展演，從創作、製作到演出，系統性建構屬於兒童的戲曲生態系。

「傳藝Go Young校園巡演計畫」與教育部合作，深入校園演出，過去2年已有超過8萬名學童參與，今年預計再前進173所小學，參與學童人數預估約2萬人，累計將有10萬名學童接觸欣賞各類型的傳統戲曲。

「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」今年計有唐美雲歌仔戲團、風神寶寶兒童劇團、薪傳歌仔戲劇團、一心戲劇團、明華園星字戲劇團、李靜芳歌仔戲團等6個團隊入選，將自7月起於新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、高雄市等地巡演7場次，把專為孩子量身打造的歌仔戲帶到各縣市巡演。詳詢傳藝中心官網。

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