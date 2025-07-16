【藝術文化】國泰攜手雲門30年 2025戶外公演毛月亮

林懷民將2019年戶外公演登上美國《紐約時報》報導的照片裱框，做為感謝國泰金控董事長30年來的支持與信任。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕獲得國泰長期支持的「雲門舞集戶外公演」計畫，今年邁進30週年，雙方昨（15）日聯合舉辦了一場溫馨的記者會，回顧一路以來的篳路藍縷。林懷民特別在記者會上致贈一份珍貴禮物，是2019年國泰雲門戶外公演登上美國《紐約時報》報導的照片裱框，藉此感謝企業長久以來的支持與信任。

林懷民說，「國泰的支持，是雲門生命史中最珍貴的禮物之一。這份合作實現了我們『為眾人起舞』的初心，回到廣場，就像回到家，成為雲門前行的重要動力。」戶外公演30年來走遍全台22個縣市，累計舉辦超過300場戶外公演與社區巡演活動，吸引逾270萬人親身體驗舞蹈藝術帶來的感動與美好。

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30年的雲門戶外公演，帶動了廣場免費演出或轉播的風氣，也改變了台灣的文化風景。林懷民說，最重要的是，在那樣的夜晚，大家關掉電視與電腦，走到戶外看演出，慢慢帶動了台灣戶外公演的風氣，連柏林愛樂訪台的戶外轉播，當音樂總監演完走出戶外，都為台灣有這麼龐大、熱情的戶外觀眾感到吃驚。

因此，每年預定戶外公演的7、8月間，即便有來自歐美重要的演出邀約，雲門都「不動如山」，林懷民說，因為要守住這份偉大的榮耀。記者會也宣告今年的戶外演出計畫，將於7月27日在花蓮縣立美崙田徑場、8月2日在台北國家兩廳院藝文廣場，首度將雲門現任藝術總監鄭宗龍獲國內外熱烈迴響的舞作《毛月亮》，搬上戶外公演舞台。

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